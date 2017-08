Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Svojci pogrešano iščejo tudi z letaki. Foto: AP Dekle iščejo tudi številni prostovoljci. Foto: AP Savanna Greywind je delala kot medicinska sestra v tamkajšnjem domu za ostarele. Foto: AP Izginotje je močno prizadelo krajevno indijansko skupnost. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ZDA pretresa primer nosečnice, ki je izginila v lastnem bloku

Policija našla novorojenčka

26. avgust 2017 ob 12:56

Fargo - MMC RTV SLO

Prebivalca Farga v Severni Dakoti pretresa primer 22-letne osem mesecev noseče Savanne LaFontaine-Greywind, ki je pred tednom dni izginila v lastnem stanovanjskem bloku. Pet dni po izginotju sledi za Greywindovo še vedno ni, je pa policija v bloku našla novorojenčka, za katerega menijo, da je njen otrok.

Kot je v četrtek povedal policijski načelnik David Todd, policija še vedno nima podatkov, kje Greywindova je in ali je še živa, prav tako pa do sinoči še niso potrdili, ali je dva dni star novorojenček, ki so ga našli v bloku, resnično Savannin.

Mora se je za svojce pogrešane in njenega partnerja začela v soboto, ko je stanovalka iz tretjega nadstropja potrkala na vrata kletnega stanovanja družine LaFontaine-Greywind in nosečnico vprašala, ali bi ji naredila uslugo in prišla pomeriti obleko, ki jo šiva, za kar ji je ponudila 20 dolarjev plačila. Čeprav družina sosede ni prav dobro poznala, je LaFontaine-Greywindova privolila in odšla z žensko, a se nikdar več ni vrnila v svoje stanovanje, kjer je pustila tako denarnico kot avtomobilske ključe.

Zadnji SMS

Ko je dekletova mama Norberta LaFontaine-Greywind šla preveriti, kje je njena hčerka, ji je soseda dejala, da je že odšla. "Takoj sem vedela, da je nekaj narobe, ker je bil Savannin avto še vedno pred blokom. Osem mesecev noseča je. Njene noge so zatečene in ne bi kar odkorakala neznano kam. V stanovanju je bila pica, ki jo je naročila, pa je ni pojedla. Ne bi kar tako zapustila sosedinega stanovanja in odšla," je povedala za Forum News Service.

Zadnjič, ko se je Norberta slišala s hčerko, je bilo, ko ji je ta poslala SMS, da je v tretjem nadstropju in pomaga sosedi z obleko. Približno v istem času je poslala SMS tudi svojemu dolgoletnemu fantu Ashtonu Mathenyju, s katerim sta septembra pričakovala otroka in s katerim si je dopisovala, preden je na vrata potrkala soseda.

Veselila se je materinstva

Kot je za medije povedala Savannina mama, se je dekle zelo veselilo prihajajočega materinstva, s fantom pa sta se ravno selila v novo stanovanje, ki sta ga pripravila za prihod dojenčice. Zdaj Matheny zadnje dni preživlja z lepljenjem letakov po soseski in iskanjem pogrešanega dekleta, s katerim sta par šest let. "Ni njej podobno, da bi kar tako izginila, ne da bi komu kaj povedala," je izjavil za WDAY. "Tega ne bi storila."

Policija je stanovanje v tretjem nadstropju trikrat preiskala, a brez uspeha. Sosed iz drugega nadstropja je za krajevne medije povedal, da je s sostanovalcem slišal hrup, ki je kar nekaj časa prihajal iz kopalnice nad njihovo. "Ravno sva se pripravljala, da greva, ko sva slišala udarjanje v kadi, ki je trajalo okoli 15, 20 minut, nato pa sem slišal, da se je odprla prha. Zdelo se je malce čudno," je povedal.

Aretirali dva osumljenca

Policija se je v že preiskano stanovanje vrnila potem, ko so sosedje slišali jok dojenčka. Otroka so odpeljali v bolnišnico na preiskave in je zdrav, zdaj pa je začasno v rokah socialne službe. Glede na to, da sklepajo, da je otrok dejansko Savannin, se mnogi v Fargu bojijo najhujšega.

Še posebej, ker je Todd na včerajšnji tiskovni konferenci sporočil, da so v povezavi z izginotjem ženske aretirali dva osumljenca, 38-letno Brooke Lynn Crews in 32-letnega Williama Henryja Hoehna, ki živita v omenjenem stanovanju in ki so ju zdaj obtožili ugrabitve. Kot je še povedal policijski načelnik, je preiskovalcem uspelo zbrati dovolj dokazov, da so pridobili preiskovalni nalog. Hoehn ima policijsko kartoteko, med drugim tudi, ker je leta 2012 svojemu novorojenemu sinu hudo poškodoval lobanjo. Otrok je sicer preživel in okreval, je pa sodišče Hoehnu prepovedalo vse stike z njim

LaFontaine-Greywindova dela kot medicinska sestra v lokalnem domu za ostarele, tako ona kot njen fant pa prihajata iz številčne indijanske skupnosti v Severni Dakoti.

Preiskava še poteka, policija pa pogrešano išče tudi s psi, čolni in letali na širšem območju Farga.

K. S.