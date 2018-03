ZDA trdijo, da je umor Kim Džong Nama naročil Pjongjang

Seul: Prezgodaj je še za optimizem

7. marec 2018 ob 08:52

Washington - MMC RTV SLO, STA

Kim Džong Nam, polbrat severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, je bil umorjen v kemičnem napadu s prepovedanim bojnim strupom po naročilu Severne Koreje, so v poročilu zapisale ameriške oblasti in kot povračilni ukrep napovedale nove sankcije proti Pjongjangu.

"Ta javni prikaz prezira splošnih norm proti uporabi kemičnega orožja jasno kaže na brezobzirnost Severne Koreje in potrjuje, da ne moremo tolerirati nobenega severnokorejskega programa orožja za množično uničenje," je dejala tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert. ZDA so obtožile Severno Korejo, da je odgovorna za napad na Kim Džong Nama, kar je Pjongjang vseskozi zanikal.

Ameriška zakonodaja za državo, ki krši prepoved kemičnega in biološkega orožja, predvideva uvedbo prepovedi uvoza njenih izdelkov. Ker je Severna Koreja že predmet strogih sankcij Združenih narodov in ZDA, bo torkova odločitev imela le malo vpliva, vprašanje pa je, ali bo oživitev razprave o krivdi za smrt vplivala na prizadevanja za začetek novih pogovorov med Severno in Južno Korejo.

Osumljenki menili, da gre za potegavščino

Za umor 45-letnika 13. februarja 2017 na letališču malezijske prestolnice Kuala Lumpur, kjer je čakal na polet proti Macau, sodijo 29-letni Vietnamki in 25-letni Indonezijki. Na posnetku nadzorne kamere na letališču je bilo videti, kako sta se približali Kim Džong Namu in mu na obraz potisnili krpo. Kmalu zatem je 45-letni Kim umrl. Izkazalo se je, da je bil umorjen z živčnim plinom VX, ki ga Združeni narodi uvrščajo med orožje za množično uničevanje. Osumljenki, ki jima sodijo v Maleziji, sta obtožbe zanikali in trdita, da sta mislili, da gre za televizijsko potegavščino.

Seul: Prezgodaj je za optimizem

Potem ko sta se Severna in Južna Koreja v torek dogovorili, da se bosta voditelja obeh držav srečala aprila v severnokorejski obmejni vasi Panmundžom, je južnokorejski predsednik Moon Jae In dejal, da je prezgodaj za optimizem glede ponudbe Severne Koreje za pogovore o jedrskem razoroževanju z ZDA. Ob tem je tudi zavrnil navedbe o tajnem dogovoru, ki naj bi Severno Korejo prepričal, da se vrne za pogajalsko mizo. "S severom ni bilo dogovora za zaprtimi vrati. Daril za sever ne bo," je dejal Moon in se zavzel za nadaljnje tesno sodelovanje ZDA. "Mislim, da bodo pogovori o jedrskem razoroževanju izvedljivi samo, če bodo imele Južna Koreja in ZDA do njega enako stališče."

