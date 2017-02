ZDA: Trump preklical Obamova navodila glede uporabe stranišč transseksualnih šolarjev

Sodnik je po tožbi 13 zveznih držav avgusta lani blokiral uvedbo pravil

23. februar 2017 ob 11:34

Washington - MMC RTV SLO/STA

Administracija Donalda Trumpa je preklicala lani sprejeta navodila glede uporabe stranišč in slačilnic transseksualnih oseb, v skladu s katerimi so šolarji stranišča in slačilnice v javnih šolah uporabljali glede na spolno identiteto in ne glede na v rojstnem listu naveden spol.

Navodila je lani maja uvedla administracija prejšnjega predsednika Baracka Obame, vendar pa dejansko niso bila nikoli v uporabi, saj jih je po tožbi 13 zveznih držav avgusta lani blokiral teksaški zvezni sodnik.

Po besedah ministrice za izobraževanje Betsy DeVos je odločitev o uporabi stranišč in slačilnic znova v rokah šolskih okrožij in zveznih držav, še naprej pa velja, da je treba zagotoviti razmere, v katerih se bodo vsi otroci lahko varno učili in napredovali.

Zvezne države imajo različne zakone v boju proti diskriminaciji, kar je bil glavni argument zagovornikov pravic homoseksualcev, biseksualcev in transseksualcev v zagovoru navodil, ki sta jih lani državno financiranim šolam in šolskim okrožjem izdali ministrstvi za pravosodje in izobraževanje. Le 15 ameriških zveznih držav izrecno ščiti pravice transseksualcev, šolska okrožja in šole pa imajo različne pravilnike, zato so se zavzemali za sprejetje zakonodaje na državni ravni.

Obamova direktiva je lani ob sprejetju izzvala mešane odzive: zagovorniki pravic homoseksualcev, biseksualcev in transseksualcev so jo pozdravili kot nov korak varstva pravic transseksualcev, drugi pa so bili kritični, ker naj bi kršila pravico drugih šolarjev do zasebnosti in varnosti. Med njimi so bili starši deklic, ki so dejali, da se deklice niso dobro počutile v slačilnici skupaj s fantom, ki se počuti kot dekle.

Trump je v predvolilni kampanji dejal, da bi morali transseksualci uporabljati tisto stranišče, ki se jim zdi primerno, po ostrih kritikah republikanskih kolegov pa je svoje stališče spremenil.

K. T.