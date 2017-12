ZDA z vetom blokirale resolucijo VS-ja o Jeruzalemu

Preostalih 14 članic Varnostnega sveta podprlo resolucijo

18. december 2017 ob 19:36,

zadnji poseg: 18. december 2017 ob 21:25

New York - MMC RTV SLO, Reuters, STA

ZDA so z vetom preprečile sprejetje resolucije Varnostnega sveta (VS) Združenih narodov, ki bi izničila nedavno priznanje Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela, kar je bila odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Preostalih 14 članic VS-ja je podprlo resolucijo, ki jo je pripravil Egipt, ta vztraja, da je treba vprašanje Jeruzalema rešiti s pogajanji med Izraelom in Palestinci.

V resoluciji niso eksplicitno omenjene niti ZDA niti Trump, je pa zapisano "globoko obžalovanje zaradi nedavnih odločitev, ki zadevajo status Jeruzalema". Med drugim v resoluciji tudi piše, da "je vsaka odločitev, ki ima za cilj spreminjati karakter, status ali demografsko sestavo svetega mesta Jeruzalema, nična, nima pravne veljave, zato mora biti razveljavljena v skladu z veljavnimi resolucijami VS-ja".

Haley: Preostale članice bi moralo biti sram

"To, kar se je zgodilo v VS-ju, je žalitev za nas. Ne bomo pozabili. Veto smo uporabili zaradi obrambe ameriške suverenosti in ameriške vloge v bližnjevzhodnem mirovnem procesu. Preostale članice VS-ja bi moralo biti sram," je dejala veleposlanica ZDA v Združenih narodih Nikki Haley, ki je vložila veto.

Trump razburil muslimanski svet

Spomnimo, Trump je 6. decembra priznal Jeruzalem kot glavno mesto Izraela in napovedal tudi selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. S to odločitvijo je Trump razburil predvsem muslimanski svet, v katerem so izbruhnili številni protesti. "ZDA imajo suvereno pravico, da same določijo, kjer bodo odprle svoje veleposlaništvo," je v ponedeljek dejala Haleyjeva.

Palestinci: Poteza ZDA nesprejemljiva

Palestinske oblasti so v odzivu na ameriški veto sporočile, da je bila poteza ZDA nesprejemljiva in ogroža stabilnost mednarodne skupnosti, ker je ne spoštuje. Tiskovni predstavnik palestinskega predsednika Nabil Abu Rudeina je dejal, da podpora resoluciji, za katero so glasovale tudi ameriške zaveznice, kaže na izolacijo ZDA. "Mednarodna skupnost si mora zdaj prizadevati za zaščito palestinskega ljudstva," je dodal. Palestinski zunanji minister Rijad Al Maliki pa je po poročanju Reutersa dejal, da bodo Palestinci zahtevali izredni sklic 193-članske generalne skupščine ZN-a.

Netanjahu se je zahvalil Trumpu in Haleyjevi

Medtem pa se je izraelski premier Benjamin Netanjahu ZDA zahvalil na Twitterju. "Resnica je premagala laži. Hvala, predsednik Trump. Hvala, Nikki Haley," je zapisal.

Izrael je razglasil Jeruzalem kot večno in nedeljivo prestolnico judovske države, medtem ko želijo Palestinci vzhodni del mesta za glavno mesto svoje države, ki naj bi si jo izborili v prihodnosti.

