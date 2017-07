ZDA zaradi raketnih poskusov uvajajo nove sankcije proti Iranu

Iran odgovarja, da so poskusi v skladu z resolucijami ZN-a

18. julij 2017 ob 21:49

Washington, Teheran - MMC RTV SLO/Reuters/STA

ZDA so proti Iranu uvedle nove sankcije zaradi iranskih raketnih preizkusov in zaradi podpore teroristom na Bližnjem vzhodu. Iran je dejanje obsodil in odgovoril s svojimi sankcijami proti ZDA.

Gre za sankcije proti 18 osebam ali podjetjem, ki naj bi z razvojem tehnologije podpirali raketni jedrski program ali iransko elitno republikansko gardo.

Ameriška administracija mora po zakonu vsakih 90 dni potrditi kongresu, da Iran spoštuje dogovor iz leta 2015, s katerim se je v zameno za odpravo trgovskih sankcij odpovedal jedrskemu programu. Če potrditve ni, se lahko obnovijo vse stare sankcije, ki so bile sprejete zaradi iranskega jedrskega programa.

Čeprav so ZDA ugotovile, da Iran izpolnjuje zaveze iz jedrskega sporazuma, sklenjenega leta 2015, nameravajo zaradi strahu pred obnašanjem Irana v bližnjevzhodni regiji, ki bi lahko škodovalo ameriškemu interesu v Siriji, Iraku, Jemnu in Libanonu, uvesti dodatne sankcije za državo.

"ZDA ostajajo globoko zaskrbljene zaradi dejavnosti Irana na Bližnjem vzhodu, ki spodkopavajo stabilnost, blaginjo in varnost v regiji," je poudarilo zunanje ministrstvo, ki je omenilo podporo Irana šiitski milici Hezbolah, palestinskemu gibanju Hamas, režimu sirskega predsednika Bašarja Al Asada in hutijskim upornikom v Jemnu.

ZDA trdijo, da je ravnanje Irana v nasprotju z resolucijo vrhovnega sveta Združenih narodov iz leta 2015, ki Teheranu prepoveduje razvoj raket, "zasnovanih tako, da nosijo jedrsko konico".

Iran vseskozi vztraja, da njihove rakete ne kršijo resolucij ZN-a, saj je njihov namen obramba, prav tako pa naj ne bi nosile jedrskih konic.

Iranski protiukrepi

Iransko zunanje ministrstvo je ameriške sankcije obsodilo ter označilo za nezakonite. Ob tem je sporočilo, da bo Iran uvedel sankcije proti posameznikom in podjetjem iz ZDA, ki delujejo proti Irancem in drugim muslimanom v regiji, poročanje iranske tiskovne agencije Irna povzema francoski AFP.

Vodja letalskega krila iranske revolucionarne garde, general Amir Ali Hadžizadeh, je izpostavil, da Američani želijo oslabiti zmogljivosti in moč islamske republike, zato iz garde predlagajo protiukrepe, ki bodo "Američane drago stali".

J. R.