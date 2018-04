Zgodovinska sodba: Italijanski državni vrh v 90. letih sodeloval z mafijo

Obsojeni na 8 do 28 let

21. april 2018 ob 09:11

Palermo - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Sodišče v Palermu je na sodnem procesu o dogovarjanju med mafijo Cosa Nostra in predstavniki države v 90. letih prejšnjega stoletja več nekdanjih politikov, vodilnih predstavnikov policije in mafijskih šefov obsodilo na zaporne kazni med osem in 28 let.

"To je zgodovinska sodba, saj se je pokazalo, da so nekateri deli politike izpolnjevali zahteve mafije in ji celo pomagali," se je v odzivu razveselil eden od palermskih tožilcev Nino Di Matteo, ki zaradi številnih groženj Cosa Nostre živi v strogem varovanju.

Najvišjo zaporno kazen je dobil mafijski šef Leoluca Bagarella, ki bo moral za rešetkami odsedeti 28 let. V preteklosti je bil sicer zaradi umorov že večkrat obsojen. Na 12 let zapora je bil obsojen nekdanji senator Marcello Dell'Ultri, zaupnik nekdanjega premierja Silvia Berlusconija in član njegove stranke Naprej Italija. Po 12 let so dobili tudi nekdanja vodilna predstavnika karabinjerjev Mario Mori in Antonio Subranni ter nekdanji mafijski šef Antonino Cina. Vodilni predstavnik karabinjerjev Giuseppe Donno in sin dolgoletnega župana Palerma Massimo Ciancimino pa sta bila v tem procesu na prvi stopnji obsojena na osem let. Nekdanjega notranjega ministra in predsednika senata Nicolo Mancina, ki je bil obtožen krivega pričanja, so oprostili.

V mafijskih napadih leta 1992 in 1993 umrlo 23 ljudi

V sodnem procesu, ki se je začel leta 2013, je državno tožilstvo v Palermu trdilo, da je bil cilj pakta med politiko in mafijo ustaviti bombne in druge napade Cosa Nostre. V zameno naj bi visoki politiki za približno 400 mafijcev omogočili ugodnejše zaporne pogoje. V nekaterih primerih so bile celo odpravljene obsodbe sodišč, obljubljene so bile tudi spremembe zakonodaje v korist mafije.

V času, ko naj bi tajni pogovori že potekali, sta bila leta 1992 umorjena protimafijska tožilca Giovanni Falcone in Paolo Borsellino. Zatem je Cosa Nostra izvedla še več napadov na cerkve in kulturne ustanove, denimo na znamenito galerijo Uffizi v Firencah, v katerih je umrlo 21 ljudi. Sledila je vrsta mafijskih napadov v več mestih. Leta 1994 so napadi nenadoma ponehali in tožilstvo je sklepalo, da je bil vmes dosežen dogovor.

V okviru tega postopka so zaslišali več vidnih posameznikov. Kot priča je leta 2014 nastopil tudi tedanji predsednik Giorgio Napolitano, ki je bil v času dogovarjanja poslanec, vendar pa mu niso očitali sodelovanja pri tem. Bil je prvi italijanski predsednik, ki so ga zaslišali v času službovanja.

A. P. J.