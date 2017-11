Sicilija: Mafijski boter naročil umor svoje hčerke

Sin umor zavrnil

Na Siciliji so aretirali mafijskega botra Pina Scaduta, ki je kar iz zapora naročil umor svoje hčerke, ker se je zaljubila v policista. Za umor je pooblastil svojega sina, a se mu je ta uprl.

Scaduto je hčerkino razmerje z višje pozicioniranim policistom krivil za svojo aretacijo in obsodbo leta 2008. Preiskovalci, ki so prečesavali njegovo zaporniško korespondenco, so odkrili srhljive reference na določeno "darilo", ki ga je želel podariti svoji hčeri.

Detektivi pravijo, da je Scaduto, ki so ga iz zapora izpustili aprila, nato svojemu sinu ukazal, naj sestro ubije, češ da je postala ovaduhinja. A mlajši Scaduto, sicer obtožen drugega umora, ni hotel ubogati očeta. "Nočem storiti tega. Če ti hočeš, opravi sam. Zakaj bi se jaz moral ukvarjati s to težavo? 30 sem star," je dejal sin očetu v telefonskem pogovoru, ki ga je prestregla policija.

Starejši Scaduto, ki vodi mafijski sindikat Bagheria s sedežem nedaleč od sicilijanske prestolnice Palermo, je nato skušal zadolžitev predati drugi osebi, ki pa je umor zavrnila, češ da gre za družinsko zadevo, navaja AFP.

"Danes smo aretirali mafijskega šefa, ki je hotel ubiti lastno hčerko, ker je bila v razmerju z italijanskim policijskim načelnikom," je sporočil italijanski zunanji minister Angelino Alfano. "Mafija se označuje za združbo častnih mož. A kje je čast v naročilu umora lastnega otroka?"

Scaduta so aretirali skupaj s 15 drugimi člani klana Bagheria. Obtoženi so povezav z mafijo in izsiljevanja lokalnih podjetnikov v gradbenem in vodnem sektorju.

