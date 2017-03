ZN Turčijo obtožil množičnega uničevanja in pobojev kurdskih borcev

ZN ostro nad Ankaro

10. marec 2017 ob 15:32

Ženeva, Ankara - MMC RTV SLO/STA

Združeni narodi so turške sile obtožili hudih kršitev človekovih pravic nad kurdskimi borci. Poročilo ZN-a navaja dokaze o množičnem uničevanju in pobojih na jugovzhodu Turčije.

Poročilo navaja tudi številne druge kršitve človekovih pravic med julijem in decembrom 2015, potem ko je propadel dogovor o prekinitvi spopadov. "Varnostne operacije vladnih sil so vplivale na več kot 30 mest, zaradi njih se je izselilo od 335.000 do pol milijona ljudi, večinoma Kurdov," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisano v poročilu.

Poročilo ugotavlja, da satelitski posnetki območij, ki so bili prizorišče zadnjih spopadov, kažejo na ogromno uničenje hiš zaradi uporabe težkega orožja.

Prebivalci mesta Cizre, pretežno kurdskega mesta na meji s Sirijo, so dejali, da je prišlo do uničenja apokaliptičnih razsežnosti, opozarja ZN. Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, ima ZN tudi dokaze o številnih primerih mučenj in ugrabitev.

ZN: Ankara ni sprožila kredibilne preiskave

Visoki komisar ZN-a za človekove pravice Zeid Rad al Husein je turško vlado neposredno kritiziral in dejal, da je zelo zaskrbljen, ker oblasti niso sprožile nobene kredibilne preiskave, s katero bi preiskale na stotine domnevnih nezakonitih pobojev.

"Ni bilo niti enega samega osumljenca. Niti enega samega posameznika niso preganjali," je visoki komisar ZN-a zapisal v sporočilu za javnost. Turške oblasti doslej tudi niso dovolile preiskovalcem ZN-a, da bi obiskali prizadeta območja, čeprav je visoki komisar ZN-a to zahteval že maja lani.

V večdesetletnih spopadih med Delavsko stranko Kurdistana (PKK), ki jo Ankara označuje za teroristično organizacijo, in turškimi silami je doslej umrlo več kot 40.000 ljudi. PKK si prizadeva za več pravic in večjo avtonomijo kurdske manjšine v Turčiji.

Obtožbe pred referendumom

Obtožbe ZN-a prihajajo v občutljivem trenutku za uradno Ankaro. V Turčiji bodo aprila pripravili referendum o uvedbi predsedniškega sistema v državi, s katerim bi predsednik Recep Tayyip Erdogan prejel več pooblastil.

B. V.