Japonska: Ponudnik se zaradi 25-sekundne netočnosti vlaka iz srca opravičuje

Ponudnik se je potnikom tudi javno opravičil

19. maj 2018 ob 21:06

Tokyo - MMC RTV SLO

Slovencem se večurne zamude vlakov sploh ne zdijo neobičajne. Drugače je na Japonskem, kjer že najmanjšo netočnost vlaka javnost ostro obsodi. Nedavno je vlak iz neke postaje v središču Tokya odpeljal 25 sekund prezgodaj, ponudnik prevozov pa se je potnikom iz srca opravičil.

Čeprav prezgodnji odhod vlaka z nekega perona v središču Tokya ni vplival na nadaljnje vozne rede vlakov, se ponudnik javnosti kar ne more nehati opravičevati. Japonci so namreč tudi v svetu znani po svoji ljubezni do točnosti, saj ne tolerirajo niti najmanjših odstopanj od dogovorjenega časa.

Hitri vlak je peron pred nekaj dnevi namesto zapustil 25 sekund prezgodaj, podjetje, ki prevozniške storitve ponuja, pa je v sporočilu za javnost zapisalo: "Vsem potnikom se iz srca opravičujemo in obljubljamo, da se takšna napaka ne bo več pripetila."

Zaradi prezgodnjega odhoda je vlak zamudil en človek - Japonci se zaradi hitrega življenjskega tempa in polnega urnika na vlak namreč pogosto vkrcajo takrat, ko se vrata vlaka že zapirajo.

Ponudniku je zaradi nezgode, po pisanju ameriških medijev, iz srca žal. Vendar se je takšno prizadevanje za točnost v preteklosti na Japonskem že tudi končala s smrtnimi žrtvami. Neki strojevodja, ki je na glavni peron v Tokyju leta 2005 zamujal 90 sekund, je v svoji vnemi in nekontroliranem pospeševanju, ki je vodila do visoke hitrosti, namreč povozil 100 ljudi.

K. Ši.