Kam ta konec tedna? Nad Ljubljano, na Obalo in v Gorico na kulinarične dobrote

22. september 2017 ob 08:34

Ljubljana,Koper,Gorica,Kočevje - MMC RTV SLO

Če še nimate načrtov, kje preživeti konec tedna, nekaj kulinarično obarvanih predlogov - v Ljubljano se vrača svetovna uspešnica Dinner in the Sky, Obala bo s Sladko Istro spet v znamenju sladic, v Gorico pa se vračajo Okusi ob meji.

Lokacija Dinner in the Sky (Večerja v zraku), ki smo jo v prestolnici spoznali maja 2015, bo tudi tokrat Kongresni trg, žerjav pa bo mizo z gurmansko večerjo dvigoval 50 metrov visoko med 23. in 27. septembrom.

Gre za koncept, ki je bil prvič predstavljen v Belgiji leta 2006, v teh desetih letih pa se razširil v okoli 50 držav po vsem svetu. Obedovati z razgledom na Ljubljano je lahko izredno romantično - za tiste s strahom pred višino pa kar malce strašljivo, kot smo izkusili v naši takratni reportaži.

Okuse Ljubljane visoko nad tlemi vam bo tudi tokrat pričaral Luka Jezeršek in njegova ekipa ter gostujoči kuharski mojster Darko Klemen, MasterChef Slovenije 2016.

V Koper na Sladko Istro

V soboto in nedeljo bo Koper že devetič gostil Sladko Istro, festival sladic in sladkih izdelkov, na katerem se bo letos predstavilo rekordno število ponudnikov in zveneča imena iz sveta kulinarike, od katerih prav gotovo velja izpostaviti Andreo Tortoro, slaščičarskega vodjo v luksuznem hotelu v Dolomitih Rosa Alpina in njegove restavracije St. Hubertus z dvema Michelinovima zvezdicama.

Tortora, najboljši slaščičar Italije za leto 2017, je sicer najbolj znan po svojem pres izjemnem panettonu (delavnico panettona bo imel na Titovem trgu v soboto), kaj več o mladeniču pa si lahko preberete v našem intervjuju. Omeniti velja tudi slaščičarja Sebastiana Scaggianteja iz slovite tržaške slaščičarne Eppinger Caffè, ki bo na Gortanovem trgu razrezal petmetrsko kremno rezino, s katero se je letos vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov.

Sladka Istra bo letos z več kot 160 stojnicami po tematskih sklopih zavzela Titov, Prešernov, Staničev, Gortanov in Carpacciov trg ter Taverno, ponujali bodo pa tako tradicionalne istrske kot tipične slovenske sladke jedi, pa tudi čokoladne izdelke in druge sladice ter sladke pijače. Bogat bo tudi spremljevalni program, v sklopu katerega se boste naučili speči tipični istrski sladici kroštole in fritule, na vodenih degustacijah pobliže spoznali sladka vina, piva in koktejle ali pa spremljali kuharske šove kulinaričnih mojstrov.

Gorica - kulinarični svet v malem

V Gorici v Italijise danes začenja tradicionalna jesenska prireditev Okusi ob meji (Gusti di frontiera), ki bo obiskovalcem do nedelje ponujala kulinarične dobrote z vsega sveta. Tokrat prireditev pripravljajo 14. po vrsti, na njej se bo na več kot 350 stojnicah predstavilo 44 držav, med njimi prvič tudi Rusija. Mestni jedro Gorice bo razdeljeno na 23 "vasi", ki bodo obiskovalcem ponujale raznoliko enogastronomsko ponudbo, manjkali ne bodo niti kulturni in zabavni dogodki, predstavitve, koncerti in predstave.

Pisano paleto jedi, vonjav in barv bo tudi letos dopolnjeval Salon okusov, ki bo v Gorico pripeljal televizijske zvezde in priznane kuharske mojstre. Srečanja in kuharske delavnice z znanimi kuharskimi mojstri ter televizijskimi osebnostmi bo odprla priznana kuharska mojstrica Antonia Klugmann, sicer sodnica v novi sezoni italijanskega Masterchefa.

Doživite Kočevsko

V središču Kočevja se z medenim zajtrkom danes ob 10.00 začenja tridnevni program kulinaričnih, kulturnih in ustvarjalnih doživetij z naslovom Doživite Kočevsko. Največ se bo dogajalo v soboto in in nedeljo, ko prireditelji obljubljajo bogat kulturni program, na stojnicah se bodo predstavljali lokalni ter ustvarjalci, rokodelci in čebelarji od drugod; otroke čakajo ustvarjalne delavnice.

Za ljubitelje hoje na Soškem Festival pohodništva

V Turizmu Doline Soča pa so v septembru pripravili Festival pohodništva, ko ambasadorji varne hoje ob eni najlepših alpskih rek organizirajo pohode, primerne tako za rekreativce in družine kot za zahtevnejše ljubitelje gora. Vsak dogodek ima tudi športno, zgodovinsko ali kulinarično noto. Bogat program, ki združi ljubitelje pohodništva in alpinizma iz Slovenije in tujine, traja med 15. septembrom in 1. oktobrom. V dveh tednih se bo zvrstilo 23 tematskih organiziranih pohodov, tekaški Bovec maraton, večer Triglavskega narodnega parka, vikend nordijske hoje v kampu Koren ter delavnice in srečanja z velikimi imeni slovenskega alpinizma. Festival so v petek že odprli z ogledom filma Osem krogov in pol Gregorja Kresala. Med drugim pa se bodo v okviru festivala zvrstili brezplačni vodeni ogledi ob dnevu odprtih vrat v Tolminskih koritih (27.) in v Javorci (23. in 28.). V soboto, 30. septembra, pa se bo odvijal tudi festival okusov in umetnosti, kjer bodo obiskovalci lahko poskusili kobariške štruklje.

K. S., A. P. J.