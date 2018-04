Na Maldivih turistom kmalu na voljo prvi podvodni hotel

Otvoritev načrtujejo za november

20. april 2018 ob 18:41

Prestižno letovišče na Maldivih se je potovalnega razkošja lotilo na popolnoma nov način - gradijo namreč dvonadstropni hotel, del katerega bo segal pet metrov pod vodo Indijskega oceana.

Letovišče Conrad Maldives Rangali Island gradi podvodni hotel v vrednosti 15 milijonov dolarjev, poimenovali pa so ga Muraka - kar v otoškem jeziku pomeni korala.

Hotel so že začeli graditi, pričakujejo pa, da bo celoten projekt končan do novembra letos. Namenjen bo predvsem tistim gostom, ki na Maldive potujejo zaradi intimne in (dobesedno) poglobljene potovalne izkušnje, želijo pa si spoznati tudi zelo pester oceanski habitat.

Gostom bodo na voljo tudi telovadnica, bar, "neskončni" bazen, jacuzzi s pogledom na ocean in celotno nadstropje podvodnih sob, ki bodo omogočale popolne poglede na ocean. Zgornji del hotela bo meril 550 kvadratnih metrov, medtem ko je del pod vodo velik 102 kvadratna metra.

"Veselimo se, da bomo svojim bodočim gostom lahko ponudili edinstveno izkušnjo spanja pod vodo. S tem jim bomo omogočili ogled Maldivov na popolnoma drugačen način," je za CNN pojasnil direktor letovišča Stefano Ruzza. Muraka lahko skupno sprejme do devet gostov, za podvodni dizajn so izbrali velike strokovnjake tega področja M. J. Murphy Ltd.

Podobno podvodno izkušnjo sicer gostom ponujajo tudi hoteli, kot sta Manta Resort in Pemba Island, ki omogoča trinadstropno podvodno sobo, in The Palm v Dubaju, ki ima sobe s pogledom na ogromen akvarij.

