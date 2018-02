Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zračni pogled na glavno mesto Maldivov, Male. Maldivi so država v Indijskem oceanu, sestavljena iz 26 atolov. Maldivi imajo približno 420.000 prebivalcev, po površini pa merijo približno 300 kvadratnih kilometrov. Foto: Reuters Dodaj v

Politična kriza na Maldivih: razglašene izredne razmere

Aretiran nekdanji predsednik Gajum

5. februar 2018 ob 21:20

Male - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Maldivov Abdula Jamin je zaradi naraščajočih trenj med vrhovnim sodiščem in vlado razglasil izredne razmere, ki bodo trajale 15 dni.

Odnosi med sodiščem in tamkajšnjo vlado so se zaostrili, ker Jamin kljub razsodbi sodišča in mednarodnih pritiskov ni želel izpustiti političnih zapornikov. Predsednik je v treh pismih od sodišča zahteval preklic njegovih odločitev, njegov pomočnik pa je kmalu zatem na javni televiziji razglasil izredne razmere.

To so že druge izredne razmere, ki jih je razglasil Jamin. Prvič jih je zaradi domnevnega poskusa atentata razglasil novembra 2015.

Kritiki mu očitajo, da mora skladno z zakonodajo o tovrstnih ukrepih v roku dveh dni najprej obvestiti parlament, vendar je vlada za nedoločen čas razveljavila ta zakon.

Vrhovno sodišče je v preteklem tednu obnovilo mandate 12 poslancev, ki so odstopili iz Jaminove stranke. S tem je opozicija v parlamentu, ki sicer šteje 85 članov, dosegla večino, predsednik pa je tako postal ranljiv na njegove odločitve.

Kmalu po razglasitvi izrednih razmer so aretirali tudi nekdanjega predsednika Maldivov Abdula Gajuma, sicer polbrata predsednika Jamina. Kot je sporočila Gajumova hčerka prek Twitterja, so 80-letnega Gajuma, ki je bil predsednik države 30 let do prvih demokratičnih volitev v državi leta 1980, odpeljali z njegovega doma v prestolnici Male.

A. V.