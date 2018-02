Maldivi: Po razglasitvi izrednih razmer aretiran še predsednik vrhovnega sodišča

Napetosti med vlado in vrhovnim sodiščem

6. februar 2018 ob 12:35,

zadnji poseg: 6. februar 2018 ob 12:37

Male - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je bil na Maldivih v prvih urah po vnovični razglasitvi izrednih razmer aretiran nekdanji predsednik države, so aretirali tudi predsednika vrhovnega sodišča.

Predsednik Maldivov Abdula Jamin je v ponedeljek razglasil izredne razmere zaradi vse večjih trenj med vlado in vrhovnim sodiščem, ki je razsodilo, da morajo oblasti izpustiti politične zapornike. Jamin je namreč od prihoda na oblast leta 2013 zaprl praktično vse opozicijske voditelje. Opozicija je v ponedeljek na pomoč pozvala tudi mednarodno skupnost. Predsednik je sodišče sicer neuspešno pozval k preklicu razsodbe.

Že v prvih urah po razglasitvi izrednih razmer so oblasti prijele nekdanjega predsednika Maldivov, 80-letnega Abdula Gajuma, ki je bil predsednik države 30 let, do prvih demokratičnih volitev v državi leta 2008. Gajum in Jamin sta polbrata, a precej odtujena in Gajum je v zadnjem času začel odkrito podpirati opozicijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Varnostne sile so ponoči vdrle še v prostore vrhovnega sodišča in odpeljale predsednika sodišča Abdulo Saida in še enega vrhovnega sodnika. Ko se je izvedelo za racijo na sodišču, se je pred stavbo zbralo več sto ljudi, a so jih močno oboroženi pripadniki posebnih enot razgnali s solzivcem, navaja AFP.

Vrhovno sodišče je prejšnji četrtek obnovilo mandate 12 poslancev, ki so izstopili iz Jaminove stranke. S tem je opozicija v parlamentu, ki šteje 85 članov, dosegla večino, predsednik pa je tako postal ranljiv za njegove odločitve.

Ukaz policiji in vojski, naj branita Jaminov položaj

A v vladi so že ukazali policiji in vojski, da se morata upreti vsakršnim poskusom parlamenta za odstavitev predsednika. V tem smislu naj bi utemeljili tudi ukrepanje proti vrhovnemu sodišču, ki, kot je dejal tiskovni predstavnik vlade Ibrahim Husain, "ni nad zakonom, ampak je zavezano z ustavo". "Odločitev vrhovnega sodišča je v nasprotju z najvišjo institucijo v državi – ustavo," je dejal.

Husain je še pozval prebivalce otočja v Indijskem oceanu in tudi številne turiste, ki obiskujejo njihova letovišča, naj "ostanejo mirni v tem nenavadnem obdobju". Izredne razmere naj bi trajale 15 dni, varnostnim silam pa podeljujejo široke pristojnosti za aretacije morebitnih osumljencev.

B. V.