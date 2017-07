Na Novem Beogradu raste mogočen kitajski kulturni center

Projekt financira kitajsko državno gradbeno podjetje

21. julij 2017 ob 13:11

Beograd - MMC RTV SLO

Kot napovedujejo v Beogradu, bo kulturna ponudba srbske prestolnice čez leto in pol še bolj mednarodno obarvana, saj naj bi do takrat zrasel kitajski kulturni center.

V četrtek so se začela gradbena dela na Novem Beogradu - natančneje na mestu, kjer je nekoč v Ulici Trešnjinog cveta (slov. Ulica češnjevega cveta) stala zgradba kitajskega veleposlaništva, ki so jo v letu 1999 porušile bombe Natovih letal.

Gradnja centra, ki jo izvajajo srbska podjetja, je ocenjena na 45 milijonov evrov. Projekt, s katerim naj bi se ustvarilo tudi 400 novih delovnih mest, financira kitajsko državno gradbeno podjetje Shandong Hi-Speed Group, poroča portal beobuild.rs.

Prvi kitajski kulturni center na Balkanu

Ob tem se poudarja, da gre za prvi kitajski kulturni center na Balkanu in hkrati za sploh enega največjih na svetu. Na uradnem delu začetka gradbenih del so prisostvovali med drugim beograjski župan Siniša Mali, kitajski veleposlanik v Srbiji Li Mаnčаng in direktor podjetja Empiret Li Džičeng. Zbrani so izpostavili, da gre za simbol prijateljstva med dvema narodoma in za potrditev želje po ojačenju te tradicionalne naveze, poudarili so še potrditev strateške orientacije.

Temeljni kamen za kulturni center so simbolično postavili ob lanskem obisku kitajskega predsednika Ši Džinpinga v Beogradu. Od takrat so tudi uradno zagnali priprave za izgradnjo tega velikega kompleksa in pridobili gradbeno dovoljenje.

Vseobsegajoče predstavništvo, ne le kulturni hram

Po besedah Džičenga, direktorja podjetja Empiret, ki je predstavil projekt, se bo zgradba z osmimi nadstropji in dvema podzemnima etažama raztezala na 32.000 kvadratnih metrih. Že sama velikost tega večnamenskega poslopja daje vedeti, da ne bo šlo za navaden kulturni center, temveč se napoveduje vzpostavitev vseobsegajočega predstavništva za različne načine sodelovanja in izmenjave.

Mozaična vsebina, ki bo napolnila zgradbo

Zunanji videz stavbe so navdihnili s tušem naslikani kitajski pejsaži, fasada bo izdelana kot t.i. zid-zavesa, sestavljena iz perforiranih aluminijastih plošč in izolacijskega stekla. V pritličju objekta bodo med drugim večnamenska dvorana in različne učilnice, namenjene promociji kitajske kulture. V prvem nadstropju se bosta nahajali razstavna in svečana dvorana, v naslednjih nadstropjih do vrha zgradbe pa se bodo zvrstil pisarniški prostori in različni kompleksi, primerni za tovrstni center.

Ta v osnovi kulturi namenjen center bo vseboval še poslovni ter apartmajski del z 19 apartmaji in 35 sobami, namenjenimi nastanitvi diplomatov, zaposlenih in gostujočih delegacij. V podzemnem delu načrtujejo več kot 200 parkirnih mest in še nadaljnjih dobrih 20 na pripadajočem okoliškem zemljišču. Na vrhu zgradbe je po nareku trendov v načrtuju velika zelena terasa.

"Kjer so nekateri rušili, mi gradimo."

Na slovesnosti ob začetku gradnje seveda niso umanjkale besede hvale, ki jih je kitajski veleposlanik namenil beograjskemu županu, kateremu je pripisal velike zasluge za začetek te gradnje. "Je en najsposobnejših ljudi, kar sem jih spoznal … na vsako vprašanje, ki mu ga zastavimo, odgovori v roku osmih ur," je po poročanju portala beograd.rs dejal veleposlanik Mančang.

Po besedah župana Malija bo kitajski kulturni center novi simbol Beograda in Novega Beograda. "Kjer so nekateri rušili, mi gradimo," je bil poetično navdahnjen župan. Izpostavil je še pomembnost gospodarskega sodelovanja s Kitajsko, kakor tudi niz novih projektov, glede katerih se dogovarja, in ki naj bi zagotovili nove naložbe ter omogočili še več novih delovnih mest.

P. G.