Na obnovljenem Kaninu konec uspešne sezone

Poletna sezona se začne 1. junija

7. maj 2017 ob 13:51

Bovec - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Uradno se končuje prva zimska sezona na Kaninu po skoraj osem milijonov evrov vredni obnovi tega najvišjega smučišča pri nas. Sezono so začeli pred božičnimi prazniki, vremenske razmere pa so bile za smuko primerne 100 dni.

Skupno so gostili 20 tisoč smučarjev, še enkrat toliko jih je prišlo s povezanega italijanskega Nevejskega sedla. Približno 200 obiskovalcev je bilo na Kaninu tudi včeraj.

Za zagon je decembra lastnica smučišča - bovška občina - zagotovila 100.000 evrov, še 200.000 so zanj namenili letos, pojasnjuje podžupan Občine Bovec Davor Gašperščič. "Od tega je zavod Sočni Kanin vzel trenutno 50.000 evrov, ampak pričakujemo, da bomo s poletno sezono tudi to izgubo pokrili. Številke so v redu, v proračunu imamo še 100.000 za poletne investicije." Kakšne, našteva v. d. direktorja zavoda Sočni Kanin Marijan Skornišek: "Radi bi obnovili to, kar je na Kaninu že bilo - štartna mesta za jadralne padalce, učno pot, obnavljamo tovorno tržnico, obnavljal se bo Dom Petra Skalarja, od novosti pa bomo naredili eno ferato ... Trdno sem prepričan, da bomo z letošnjo sezono začeli tudi kolesarjenje."

Ob sončnih koncih tedna bodo sicer še vedno obratovali, uradno pa se poletna sezona začenja 1. junija. Od julija do sredine septembra bo krožnokabinska žičnica obratovala vsak dan, cena povratne vozovnice za odrasle bo 17 evrov.

VIDEO Konec uspešne sezone na Kaninu

D. S., Mariša Bizjak, Radio Slovenija