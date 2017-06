Slovenska hiša v Pjongčangu središče druženja in (upajmo) proslavljanja medalj

Hiša bo stala v smučarskem središču Jongpjong

20. junij 2017 ob 10:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska hiša je na olimpijskih igrah zadnjič delovala leta 2010 v Vancouvru, zdaj pa se je turizmu in gospodarstvu uspelo dogovoriti, da bo takšna hiša znova zaživela na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu leta 2018.

Predstavitev Slovenije februarja prihodnje leto se tako vrača na prizorišče največjega športnega dogodka na svetu. Gonilna sila projekta je bilo idrijsko podjetje Kolektor, ob sodelovanju Slovenske turistične organizacije, Spirita, Urada vlade za komuniciranje ter Olimpijskega komiteja Slovenije.

Zavzetost Kolektorja je razumljivo, saj je predsednik sosveta tega podjetja Stojan Petrič tudi častni konzul Južne Koreje, obenem pa ima Kolektor v Koreji tudi podjetje, ki izdeluje komutatorje za potrebe močne južnokorejske avtomobilistične industrije.

"Projekt je močno podprla tudi Coca-Cola in za nas je zelo zanimiv, saj želimo postaviti temelje tudi za naslednja projekta na Japonskem in na Kitajskem, kjer bi moral biti interes gospodarstva in države še večji," je povedal Matic Švab iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Ta je zelo zadovoljen, da pri projektu na terenu močno pomaga tudi Jure Brus, ki že več kot desetletje živi in dela v Južni Koreji, prav tako pri koncernu Kolektor: "Brez njega bi bilo veliko stvari zelo težkih," je dodal.

Blizu smučarskih prizorišč

Slovenska hiša se bo razprostirala na 400 kvadratnih metrih v nekakšnem vodnem parku Peakisland water park v smučarskem središču Jongpjong v Alpensii, kjer bodo smučarska tekmovanja. "Prepričani smo, da je prostor dobro izbran, kar potrjuje tudi to, da bodo svoje hiše imeli blizu nas tudi Italijani, Avstrijci, Nemci in Japonci. A v neposredni bližini so tudi olimpijska vas, obe novinarski središči in hotel, v katerem bodo nastanjeni predstavniki Mednarodnega olimpijksega komiteja (MOK), le nekaj dlje je do olimpijskega stadiona in olimpijskega parka," še pravi Švab.

Vodja hiše Peter Dokl

Operativni vodja hiše bo nekdanji biatlonec Peter Dokl, ki je na OKS-u od 1. junija. "Čaka ga veliko dela, saj bo hiša odprta prav vse dni iger. Tukaj načrtujemo vse uradne tiskovne konference, vse uradne sprejeme in sprejeme po medaljah, pa večer za sponzorje in tudi navijače, katerih vodja bo nekdanji kapetan slovenske hokejske reprezentance Tomaž Razingar. Slovenska turistična organizacija (STO) bo tam izvedla tudi tradicionalno turistično borzo," še pravi Švab.

Na OKS-u pripravljajo tudi predstavitev bogate športne zgodovine Slovenije, iščejo pa še morebitne druge partnerje, ki bi se želeli predstaviti v Južni Koreji.

OKS upa, da bo slovenska hiša delovala tudi na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020 in Pekingu dve leti pozneje.

A. P. J.