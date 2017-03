Slovenska smučišča po večini zadovoljna s sezono

Smučarska sezona se bliža h koncu

12. marec 2017 ob 13:34

Maribor, Kranjska Gora - MMC RTV SLO/STA

Slovenska smučišča so večinoma zadovoljna z iztekajočo se smučarsko sezono. Smučišča bodo glede na trenutni obisk dosegla približno 15-odstotno rast, je ocenil predsednik Združenja slovenskih žičničarjev Ernest Kovač.

Največjo rast obiska imajo letos glede na lansko sezono Smučarski center Cerkno, smučišče na Mariborskem in Areškem Pohorju in Kope, padec beležijo na Voglu.

V Smučarskem centru Cerkno so doslej zabeležil za 29 odstotkov večji obisk kot lansko sezono v enakem obdobju, čeprav so doslej obratovali nekaj dni manj. "Z letošnjo zimsko sezono smo zelo zadovoljni, nenazadnje je naše smučišče doslej obiskalo okrog 82.000 smučarjev," je sporočil vodja trženja in prodaje v družbi Hotel Cerkno Uroš Žajdela. Družba Hotel Cerkno, ki je imela doslej zelo dobro zasedene vse nastanitvene zmogljivosti, pričakuje, da bo smučišče Cerkno v tej sezoni obratovalo do 26. marca.

Rast obiska beležijo tudi upravljavci žičnic na Mariborskem in Areškem Pohorju, javno podjetje Marprom, kjer so z zimsko sezono prav tako zadovoljni. Ob 2000 sezonskih vozovnicah so doslej prodali okrog 60.000 dnevnih in večdnevnih vozovnic, kar je približno 30 odstotkov več kot lani. Več kot lani so doslej našteli tudi skupnih smučarskih dni. V Marpromu načrtujejo, da bi na areškem delu Pohorja smučarska sezona trajala do konca marca, na mariborskem delu pa jo bodo zaradi razmeroma toplega vremena najverjetneje morali zaključiti že prej.

S sezono so razmeroma zadovoljni tudi na Kopah, kjer so doslej pripeljali prek 65.000 smučarjev. To je v primerjavi z lansko sezono v enakem obdobju 22-odstotna rast obiska smučarjev. Kot je STA sporočil direktor družbe Vabo Boštjan Paradiž, so predvsem zadovoljni s povečanim obiskom, ki je rezultat dostopnih cen vozovnic z malico. Ob tem je sicer smučišče v celotni sezoni dodatno zasneževalo, saj naravnega snega ni bilo vseskozi zadosti, celotno smučišče pa so odprli razmeroma pozno, šele 19. januarja letos. Na Kopah računajo, da bodo sezono zaključili v nedeljo, 2. aprila.

Za okoli desetino večji obisk kot v enakem obdobju lani imajo na Krvavcu. Do vključno 9. marca so v 93 obratovalnih dneh prepeljali okoli 150.000 obiskovalcev. V družbi RTC Krvavec so z obiskom v letošnji sezoni zadovoljni in sezono ocenjujejo kot solidno. Kot pravi Luka Vrančič iz RTC Krvavec, jih veseli, da število obiskovalcev ne pada, a dodaja, da je obisk še vedno manjši kot v doslej najboljših zimskih sezonah. Na Krvavcu glede na trenutne razmere načrtujejo, da bodo naprave v tej sezoni obratovale do velikonočnega ponedeljka, to je do 17. aprila.

Manjši obisk na Voglu

Nekoliko manj so s sezono zadovoljni na Voglu. Kot so pojasnili, so do vključno 8. marca obratovali 86 smučarskih dni, kar je pet dni oz. en odstotek manj kot v lanski zimski sezoni. Prepeljali so dobrih 53.600 smučarjev, kar je štiri odstotke manj kot v primerljivem obdobju lanske sezone.

Razlog za manjši obisk so predvsem pozne snežne padavine v januarju in razmeroma muhasto vreme v februarju, pravijo v družbo Žičnice Vogel Bohinj, kjer letošnjo sezono ocenjujejo kot primerljivo z lansko, saj upajo, da bodo tudi v marcu beležili rezultate primerljive lanskim. "Glede na pretekle izkušnje in z dobro mero optimizma načrtujemo konec sezone s pričetkom velikonočnih praznikov," napovedujejo v družbi Žičnice Vogel Bohinj.

Tudi v Kranjski Gori izpostavljajo, da je smučišče celotno sezono od lanskega 2. decembra naprej zaradi izredno majhne količine naravnega snega obratovalo izključno na umetnem snegu, kar pomeni, da je obratovanje smučišča povezano z izredno visokimi obratovalnimi stroški. Z zasneževanjem so Žičnice Kranjska Gora do vključno 9. marca letos zabeležile 97 obratovalnih dni in prepeljale 179.850 smučarjev, kar je za slabih pet odstotkov več kot v lanski celotni sezoni, ki so jo lani zaključili 28. marca. Letošnjo sezono bodo zagotovo obratovali do nedelje, 19. marca, so za STA napovedali v družbi RTC Žičnice Kranjska Gora.

Na Rogli beležijo šestodstotno rast obiska v primerjavi z enakim obdobjem lanske sezone. V letošnji so od 3. decembra lani do vključno 8. marca letos v 96 dneh našteli dobrih 164.300 smučarjev. Z letošnjo zimsko sezono so za zdaj na Rogli zadovoljni, v naslednjih tednih se še naprej nadejajo lepega vremena in dobrega obiska. S smučarsko sezono bodo predvidoma zaključili 9. aprila.

Na najvišje ležečem slovenskem smučišču na Kaninu, kjer so sezono zagnali 23. decembra lani, so z dosedanjim obiskom zelo zadovoljni. Zaključek sezone načrtujejo za sredino maja.

D. S.