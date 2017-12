Slovenske železnice imajo nov vozni red

Nekatere linije pohitrene

10. december 2017 ob 12:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenske železnice z današnjim dnem vozijo po novem voznem redu. Spremembe se nanašajo tako na notranji kot mednarodni potniški promet.

Iz Slovenskih železnic so sporočili, da bodo določeni vlaki odslej na relaciji Ormož–Ptuj–Maribor vozili mimo Pragerskega, zato se bo potovanje med kraji skrajšalo za 15 minut.

Spremenjen je tudi vozni red na povezavi med Novo Gorico, Jesenicami in Ljubljano. Po novem ima namreč mednarodni vlak iz Dobove v Beljak, ki iz Ljubljane odpelje ob 7.27, na Jesenicah takojšnjo povezavo z lokalnim vlakom proti Bohinjski Bistrici, Mostu na Soči in Novi Gorici.

Popoldanska vlaka, ki sta doslej vozila med Mariborom in Prevaljami, bosta po novem voznem redu svojo vožnjo podaljšala in vozila med Mariborom in Pliberkom v Avstriji. Mednarodni vlak, ki vozi med Vinkovci in Beljakom, pa bo imel odslej postanek tudi v Brežicah ter v Krškem.

Po novem voznem redu bodo ob delavnikih trikrat na dan, poleti pa tudi ob sobotah dvakrat na dan, vozili vlaki iz Maribora do Pliberka, od koder so povezave z vlaki do Celovca.

Spremembe se med drugim obetajo tudi na povezavi do Beograda, kamor bo po novem poleg rednega vlaka, ki do srbske prestolnice vozi vsak dan, od 10. decembra do 14. januarja 2018 ter od 24. junija do 17. septembra 2018, vozil tudi nočni vlak z vagoni z ležalniki.

