Analiza: SŽ ima 1.400 zaposlenih preveč, vozovnice pretirano drage

20. november 2017 ob 11:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Slovenskih železnicah podvajajo dela, kopičijo vodstvene funkcije, v skupini pa je 1.460 zaposlenih preveč, kažejo izidi analize, ki jo je pripravila nemška analitična družba TransCare.

O izidih analize učinkovitosti procesov družb Slovenskih železnic (SŽ) poročajo Primorske novice. Prvi mož SŽ-ja Dušan Mes je za časnik pojasnil, da so analitiki gradivo pripravljali skupaj z vodstvom, s ciljem, da bi poslovanje še izboljšali. "Nastavili smo si ogledalo, da bomo lahko na teh ugotovitvah gradili in sprejeli ukrepe, da bomo čez pet let imeli boljše storitve in bomo bolj konkurenčni," je Mes dejal za Primorske novice.

Strokovnjaki družbe TransCare so sicer v analizi so zajeli družbe Slovenske železnice, SŽ-Tovorni promet, SŽ-Potniški promet, SŽ-Infrastruktura, SŽ-VIT in Fersped. Pripravili so tudi zajeten sveženj ukrepov za izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov oziroma povečanje prihodkov.

"Vozovnice pretirano drage"

Pri potniškem prometu so Nemci ugotovili, da so vozovnice v Sloveniji pretirano drage. Poleg tega priporočajo, da bi 172 manjših postaj, kot sta denimo Hrpelje in Prestranek raje prepustili lokalnim skupnostim, ki bi jih oživile.

Analitiki so ocenili, da je kar 1.460 zaposlenih odveč, če bi želeli sistem narediti učinkovit. To je skoraj petina od 7.400 zaposlenih v skupini. V reviziji piše, da bi že na kratek rok lahko zmanjšali število zaposlenih za 832 in že to bi pomenilo več kot 50 milijonov evrov prihranka.

Na srednji rok analitiki predlagajo ukrepe, ki pomenijo še dodatnih 630 delavcev manj. Pri tem bi močno skrčili administracijo in centralne službe, v prihodnjih letih za 450 ljudi, saj, kot ugotavljajo, prihaja v družbah do podvajanja dela. Nemški analitiki predlagajo tudi niz ukrepov za reorganizacijo družb, da se zmanjša število vodstvenih ravni.

Mes za zmanjšanje števila zaposlenih

Mes zagotavlja, da je zmanjšanje števila zaposlenih za 1,400 uresničljiv načrt, pri čemer poudarja, da ne gre za odpuščanja. "V prihodnjih desetih letih se bo v SŽ-ju upokojilo 5,000 zaposlenih," je dejal.

Analitiki kot problem izpostavljajo tudi padanje deleža končnih naročnikov družbe SŽ-Tovorni promet. Med ukrepi bi povezali prodajne službe SŽ-Tovorni promet in Fersped. S prodajo se zdaj v obeh družbah skupaj ukvarja 84 zaposlenih in pri fakturiranju je še veliko ročnega dela.

Koper-Divača: Zmogljivosti bi lahko povečali

Nemci so pod drobnogled vzeli tudi zdajšnjo progo Koper-Divača. Trdijo, da bi njeno zmogljivost lahko še povečali, celo za 50 odstotkov, če bi SŽ izboljšale načrtovanje vlakovnih poti. "Za ta del revizije smo že ugotovili, da ni v celoti uresničljiv, saj težjih lokomotiv ta proga, ki je na koncu življenjske dobe, ne zdrži več. Bodo pa na njej še potrebne investicije, da bomo zdržali še sedem let do drugega tira in po njej prevozili od 14 do 15 milijonov ton pretovora na leto," je ta del analize komentiral Mes.

Revizija našteva, da imajo SŽ za vzdrževanje infrastrukture po Sloveniji kar 26 lokacij, potrebovali pa bi jih največ deset. SŽ-Infrastruktura pa ima skladišča na kar 38 lokacijah po državi, v TransCare so ocenili, da bi z reorganizacijo zadostovala tri.

SŽ bi z ukrepi, ki jih predlagajo analitiki, lahko v nekaj letih prihranila več kot 84 milijonov evrov, od tega več kot 18 milijonov evrov že v letu dni. Mes ocenjuje, da je približno tretjina ukrepov iz revizije uresničljiva. "Zahteva pa za kar 500 milijonov vlaganj. Naš cilj je v prihodnjih letih doseči 110 milijonov evrov dobička pred davki in amortizacijo in 50 milijonov evrov čistega dobička," je pojasnil Mes.

Al. Ma.