V kopalkah in brez vizuma? Savdska Arabija velikopotezno vstopa na turistični trg.

Želijo, da turizem leta 2030 postane glavni gospodarski sektor

2. avgust 2017 ob 11:27

Riad - MMC RTV SLO

Počitnice v Hurgadi in Šarm el Šejku so že stalnica. Pa ste kdaj pomislili, da bi si dopust privoščili na drugi strani obale Rdečega morja, v Savdski Arabiji? Ne bodite presenečeni, če boste čez nekaj let zagledali ponudbo za tamkajšnje hotele.

Savdska Arabija želi razpršiti strukturo svojega gospodarstva, saj so cene nafte daleč od rekordnih. Zato je dala država zeleno luč za obsežen turistični projekt, ki bo kar 50 otokov in nerazvitih krajev ob obali Rdečega morja spremenil v razkošna letovišča, pišejo mediji. Gradnja infrastrukture se bo začela leta 2019. Najprej bodo zgradili novo letališče, sledila bo gradnja hotelov in drugih namestitev, kar naj bi trajalo do leta 2022.

Vizija 2030

Ogromni turistični načrt je del strategije, imenovane Vizija 2030, na čelu katere je kronski princ Mohamed bin Salman, ki se je na ta položaj zavihtel junija letos. Letovišča bodo zrastla ob 200-kilometrski zahodni obali države, med glavnimi znamenitostmi pa bodo poleg sodobnih hotelov tudi zaščiteni koralni grebeni, mirujoči ognjeniki in naravni rezervat, v katerem živijo redki arabski leopardi in sokoli, so prepričani v Riadu. Obiskovalcem bodo ponudili tudi obisk starodavnih ruševin Madain Saleh, ki sodijo pod Unescovo zašito, pestra pa bo tudi ponudba plezanja, trekingov in skokov s padalom.

Območje, kjer savdske omejitve ne veljajo?

Vse lepo in prav, a pri tem se marsikomu poraja vprašanje, kako bodo videti počitnice v tej strogo konservativni državi, kjer morajo ženske hoditi zakrite, alkohol, kinodvorane in gledališča pa so prepovedani? Se bodo tujke lahko sprehajale v kopalkah, se bo v barih točil alkohol, zvečer pa bodo glasne zabave, kar vse spada k poletnemu "odklopu" na morju? Oblasti so za zdaj sporočile le, da za turistična območja ne bodo veljale omejitve glede pridobitve vizuma za tujce, o omejitvah glede oblačenja in kopici drugih prepovedi pa še molčijo. Dodali pa so, da bodo ta turistična območja "polavtonomna območja, v katerih bodo veljali zakoni, ki so v skladu z mednarodnimi standardi", kar bi lahko pomenilo, da dolgega spiska prepovedi za turiste v njih ne bo.

V Savdski Arabiji morajo ženske v javnosti namreč obvezno nositi ohlapna oblačila, ki segajo do gležnjev, imenovana abaja, če so muslimanke, pa tudi naglavno ruto. Poleg tega ne smejo voziti avtomobila, za študij ali delo v tujini pa pogosto potrebujejo dovoljenje njihovega moškega skrbnika.

Turizem kot velika priložnost

Riad tako popolnoma spreminja svojo politiko, saj je bil do zdaj zadovoljen, da so se državi množice tujih turistov skoraj povsem izognile. Več milijonov ljudi je v državo prišlo le v času vsakoletnega romanja v Meko. Z novo strategijo pa je turizem dobil mesto glavnega katalizatorja razvoja in kovanja dobička, saj načrtujejo, da bo ta gospodarska panoga leta 2030 v savdsko blagajno prispevala štiri milijarde dolarjev in poskrbela za 35.000 delovnih mest.

Promocijski video Savdske Arabije si oglejte spodaj.

A. P. J.