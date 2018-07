Zagreb z nenavadno turistično ponudbo - mesto skozi oči brezdomcev

Zabava, za katero se skriva dober namen

23. julij 2018 ob 13:20

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Poleg turističnih znamenitosti lahko kot obiskovalec Zagreba izkusite tudi, kako živijo brezdomci. Z nevsakdanjo, a zabavno izkušnjo želijo v okviru projekta Nevidni Zagreb turiste in domačine seznaniti s tegobami in revščino brezdomskega življenja.

Nevidni Zagreb je prvi izobraževalni ogled mesta, katerega vodiči so brezdomci. Za oglede turistom in domačinom ni treba plačati, zelo dobrodošli pa so prostovoljni prispevki, ki jih namenijo brezdomcem, piše turistična skupnost Zagreb na svoji spletni strani.

Sprehod po mestu vodiči in obiskovalci začnejo ob glavni mestni železniški postaji, enem redkih javnih prostorov, kjer se brezdomci lahko pozimi ogrejejo ter za drobiž spijejo kavo ali čaj iz avtomata. Številni zimo preživljajo tudi v tramvajih, s katerimi se brez vozovnice vozijo brez cilja, samo da so na toplem.

Sodelujoči pri projektu upajo, da bodo s projektom okrepili zavest ljudi o pomembnosti reševanja težav ljudi brez doma. Namen programa je povečanje občutljivosti javnosti za težave brezdomcev, ki jih je v Zagrebu približno 8000.

Izobraževalni ogled mesta skozi oči brezdomcev je spodbudil nekdanji brezdomec Mile Mrvalj, ki je bil na cesti osem let. Obiskovalcem danes kot vodič razkriva kotičke mesta, kjer se zadržujejo brezdomci, ter opisuje vsakdan ljudi brez strehe nad glavo. Pravi, da za Nevidni Zagreb obstaja velik interes domačinov, pa tudi tujih turistov.

K. Ši.