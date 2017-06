Nova doba za Uber

Menjave na čelu družbe

24. junij 2017 ob 15:48

San Francisco - MMC RTV SLO

Po številnih težavah, tožbah in rdečih številkah je na zahtevo vlagateljev s čela podjetja Uber odstopil njegov soustanovitelj Travis Kalanick.

Kalanick je pred nekaj dnevi napovedal svoj umik iz podjetja za nedoločen čas, nato pa je tudi uradno odstopil z mesta direktorja podjetja, ki prek aplikacije ponuja osebne prevoze. Težka odločitev je sledila uradnemu pozivu uprave podjetja. Le-ta je v dopisu z naslovom "Moving Uber Forward", v katerem glavni vlagatelji, zaskrbljeni za prihodnost podjetja, zahtevajo spremembe poslovanja.

Začelo se je s smrtjo Kalanickove matere in se nato nadaljevalo z rdečimi številkami, ki so pokazale, da je podjetje v prvem četrtletju pridelalo 708 milijonov dolarjev izgube, s tožbo zaradi kraje intelektualne lastnine z Googlovim podjetjem Waymo ter obtožbami spolnega nadlegovanja, zaradi katerega je podjetje zapustilo 20 zaposlenih. K temu gre prišteti še težavne odnose z vozniki. Našteto je privedlo do Kalanickovega odstopa, ki pa bo lahko deloval kot član uprave.

V smeri nastopa na borzi

Uprava je nato vlagateljem sporočila, da bo Kalanickov odstop Uberju omogočil vstop v novo poglavje svoje zgodovine. To naj bi omogočila tudi korenita prevetritev vodilnega kadra. S svojega položaja je namreč predhodno odstopil že nekdanji drugi mož podjetja, Jeff Jones, odšla pa sta tudi vodilna David Bonderman in Emil Michael. Pot do preporoda podjetja z vstopom na borzo pa se zdi vse prej kot enostavna. Medtem ko se le-to ukvarja z lastnimi težavami, si tekmeci počasi prisvajajo trg. Pred kratkim je denimo Daimlerjev ponudnik prevoznih storitev MyTaxi z nakupom podjetja Clever Taxi skozi glavna vrata vstopil na romunski trg. Pred tem kupil tudi grški TaxiBeat ter v okviru krepitve svojega položaja na vzhodnoevropskih trgih napovedal nove prevzeme.

Martin Macarol