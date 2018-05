Uber za razvoj tihega letečega taksija v zavezništvo z ameriško vojsko

Razvoj letal VTOL

12. maj 2018 ob 07:34

Detroit - MMC RTV SLO

Ponudnik prevozov Uber bo v sodelovanju z ameriško vojsko razvijal tiho rotorsko tehniko za letala, ki omogočajo navpično vzletanje in pristajanje VTOL.

Velikan na področju ponujanja osebnih prevozov je napovedal, da bo skupaj s poveljstvom ameriške vojske za razvoj in inženirstvo namenil približno milijon dolarjev za razvoj in preizkušanje prototipov rotorskega sistema, ki bo zasnovan posebej za navpične vzlete in pristajanja.

Kot poroča Autonews, naj bi novi sistem vključeval dva rotorja, ki sta nameščena eden nad drugim in se vrtita v isto smer. To pa naj bi omogočilo tišje delovanje kot pri običajnem rotorskem sistemu.

Ob tem je glavni inženir podjetja Uber Elevate, Rob McDonald, povedal, da hrup predstavlja eno od glavnih ovir, ki jo je treba preseči za uporabo letečih taksijev v mestih. Dodal je, da se želi Uber povezati z različnimi vladnimi agencijami zato, da bi bil delujoč prototip letečega taksija nared že do leta 2020. Ameriški prevozniški velikan denimo že sodeluje z ameriško vesoljsko agencijo Nasa za razvoj programske opreme za letalski promet pri majhnih višinah.

Medtem se ameriška vojska zanima za razvoj nove generacije brezpilotnikov za navpično vzletanje in pristajanje, ki so tišji od dosedanjih.

V zračni tekmi tudi drugi

Poleg Uberja se z razvojem malega avtonomnega električnega letala ukvarjajo tudi Boeing, Airbus in podjetje Kitty Hawk, ki ga podpira soustanovitelja Alphabeta Larry Page.

Martin Macarol