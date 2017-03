Foto in video: Dež, "lesena" polka in klobase pod Vitrancem

Ob 56. Pokalu Vitranc

6. marec 2017 ob 06:46

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Prvi marčevski konec tedna je v Kranjski Gori minil v znamenju povsem zapolnjenih turističnih kapacitet ter snežni podlagi in zabavi nenaklonjenega vremena.

Podkorenska strmina je v soboto in nedeljo gostila že 56. izvedbo Pokala Vitranc, na kateri so se pomerili najboljši veleslalomisti in slalomisti - V dveh dneh so skupaj našteli dobrih deset tisoč obiskovalcev.

Pokal Vitranc je poleg planiškega konca tedna označen kot "vrhunec zime" in vsako leto pritegne veliko množico, letos pa je sovpadel še z zimskimi počitnicami za zahodni del države, ki Kranjsko Goro že tradicionalno povsem napolnijo, zato so bile nastanitvene kapacitete polno zasedne. Vendar pa turistični delavci pravijo, da posebnih težav ni bilo, saj so bili rezervacije podane že zelo zgodaj.

Petica za organizatorje

"Pokal Vitranc deluje kot zanesljiva firma. Kljub težavam dogodek izpeljejo po najboljših močeh. Zberejo pol drugi milijon evrov, kolikor stane prireditev. Poravnajo račune in poskrbijo za promocijo Kranjske Gore, turizma in slovenskega gospodarstva - kar bi sicer težko plačali. Pride kakšnih 15.000 ljudi - tu spijo in trošijo. Neposredni zaslužek kraju je večji od milijona evrov," je za TV Slovenija poročala Marjeta Klemenc.

Tudi letos jo je organizatorjem pokala dodobra zagodlo vreme. Če smo lani poročali, da jim je preglavice povročal novozapadli snega in se je moralo 150 ljudi krepko boriti z vitranško strmino, da so lahko izpeljali tekme, jim je letos nebo poslalo prav tako zelo neugodno obilno pošiljko dežja, ki je dodobra namočil in zmehčal sicer odlično pripravljeno snežno podlago, v soboto pa jim je ponagajala še megla in veleslalomsko tekmo so morali zaradi slabe vidljivosti tudi dvakrat prekiniti. Vendar so tudi tokrat z veliko truda uspeli tekmo spraviti pod streho, na nedeljskem slalomu pa jim je bilo vreme nekoliko bolj naklonjeno.

Zabava kljub dežju

Dež je kvaril tudi sobotno večerno zabavo Q Max Party, ki so jo priredili v dvorani Vitranc - tam je od desete ure dalje obiskovalce zabaval Rock'n'band, od polnoči naprej pa so zveneli elektronski ritmi, za katere je poskrbel DJ Pero.

Pod šotorom pred dvorano pa se je dogajanje pričelo že ob 18. uri, ko je slabo razpoloženje zaradi kislega vremena odganjala energična Nuša Derenda ter sta potekala podelitev pokalov najboljšim veleslalomistom in javno žrebanje štartnih številk za nedeljski slalom. Prav to pa je najbolj nasmejalo obiskovalce, saj so se organizatorji domislili hudomušnega načina za popestritev. Smučarski asi iz prve jakostne skupine so si morali izbrati vsak svojo članico folklorne skupine Dovje - Mojstrana, oblečeno v narodno nošo, ki je v cekarju skrivala dres s štartno številko.

Nespretna polka in klobasa v ustih

A do te niso prišli tako zlahka, saj so se morali najprej preizkusiti še v plesanju polke, kar pa je gledalce nasmejalo skoraj do solz, saj so bili po njihovih ocenah fantje v tem precej nespretni, zato je v smehu prevladalo splošno mnenje, naj se raje še naprej držijo smučanja. Dodobra jih je s svojim poskakujočim solističnim nastopom tudi nasmejal avstrijski šampion Marcel Hirscher, ki je bil takrat seveda najbolj prešerne volje, saj mu je prav v soboto uspelo zagotoviti si veliki kristalni globus v skupnem seštevku svetovnega pokala - in to že šestič zapored, kar pred njim ni uspelo še nikomur.

Navdušeno so zapoloskali tudi Aleksandru Horošilovu, ko so tekmovalci na odru okoli vratu dobili posebne "medalje" - kranjske klobase - ruski smučar pa si jo je veselo kar tam stlačil v usta. Po žrebanju je sledil še nastop priljubljene skupine Crvena jabuka, nato pa se je zabava, kot rečeno, preselila pod streho. Vse dogajanje je bilo za obiskovalce brezplačno in kljub nadležnemu deževju so prireditev zapuščali zadovoljni.

Odlična varnostna statistika

Razveseljivo sporočilo prihaja tudi od policije. Sporočili so, da je smučarska prireditev skupaj z vsemi spremljajočimi dogodki minila brez prometnih nesreč, zastojev, hušjih prekrškov in kršitev javnega reda. "Uspešen zaključek te prireditve je tudi dober uvod v zelo intenzivno nadaljevanje priprav še na športni dogodek v Planici konec tega meseca," so dejali.

Do planiškega praznika pa si lahko v priloženih fotografijah in videu ogledate še nekaj utrinkov z vitranškega!

