Palestinci pozivajo k omejitvi prenosa Evrovizije v izraelskih naselbinah

Dogodek bo potekal maja v Tel Avivu

11. december 2018 ob 12:40,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 12:57

Tel Aviv - MMC RTV SLO, STA

Palestinska osvobodilna organizacija (PLO) je pozvala Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU), da omeji prenose pesmi Evrovizije leta 2019 v, po mnenju organizacije, nezakonitih izraelskih naselbinah.

Izrael je na Evroviziji do zdaj slavil štirikrat. Foto: AP

PLO od EBU-ja pričakuje, da bo izraelsko javno radiotelevizijo Kan pozvala, da ne predvaja evrovizijskih dogodkov.

Kot je v pozivu konec novembra zapisala članica izvršnega odbora PLO Hanan Ashrawi, je "izbira Izraela za državo gostiteljico izbora za pesem Evrovizije 2019 pravzaprav nagrada in hkrati krinka za desetletja trajajočo vojaško okupacijo in težke kršitve človekovih pravic Palestincev. EBU mora zagotoviti vsaj to, da bodo nezakonite izraelske naselbine na okupiranem palestinskem ozemlju izključene iz vseh medijskih vsebin evrovizijskega dogajanja", so besede Hanan Ashrawi povzeli v Gibanju za pravice Palestincev.

Palestinci pozivajo, da EBU omeji prenose v nezakonitih judovskih naselbinah. Foto: AP

"Najmanj, kar EBU lahko stori"

Ker so naselbine po mednarodnem pravu nezakonite, PLO od EBU-ja zahteva, da nihče od njenih stalnih in pridruženih članov, še posebej izraelska javna radiotelevizija Kan, ne predvaja evrovizijskih dogodkov v nezakonitih izraelskih naselbinah, vključno z okupiranim vzhodnim delom Jeruzalema. To je najmanj, kar EBU lahko stori, da deluje skladno z zavezami mednarodnega prava in evropske politike, posebej glede na izraelsko edinstveno stopnjevanje kriminalnega obnašanja in nespoštovanja mednarodnega prava, so poudarili v gibanju.

Ob tem opozarjajo na nedavno sprejeti izraelski zakon o judovski nacionalni državi, ki po njihovem mnenju omogoča apartheid, diskriminacijo in etnično čiščenje Palestincev. "EBU mora torej narediti vse, kar je v njeni moči, da ne postane oder za legitimacijo in normalizacijo nezakonitega sistema kolonizacije v Palestini," opozarjajo v gibanju.

Poziv k bojkotu Evrovizije

Palestinske kulturne organizacije so že poleti pozvale k bojkotu Evrovizije 2019, pri čemer so izpostavile, da "izraelski režim, katerega sestavni del je vojaška okupacija, kolonizacija Zahodnega Brega z nezakonitimi naselbinami ter apartheid, brez sramu zlorablja Evrovizijo kot del svoje strategije 'Brand Israel', s katero skuša svetu prikazati 'lepši obraz' Izraela, prikriti resnično dogajanje ter preusmeriti pozornost stran od vojnih zločinov proti Palestincem".

Bojkot so septembra podprli tudi evropski in svetovni umetniki, ki so svoje pismo objavili v časopisu The Guardian, na evropski ravni pa poteka tudi peticija, ki jo je doslej podpisalo več kot 30.000 ljudi, so še zapisali v gibanju.

Tekmovanje za pesem Evrovizije 2019 bo maja gostil Tel Aviv. Lani je v Lizboni Izraelu zmago na Evroviziji prinesla Netta Barzilai s pesmijo Toy. Predstavniki Izraela so sicer na Evrovoziji do zdaj osvojili štiri zmage, v Jeruzalemu pa so prireditev gostili že leta 1979 in 1999.

V Izrael bo svojega predstavnika ali predstavnico poslala tudi Slovenija. Na razpis RTV Slovenija se je mogoče prijaviti še do 14. decembra.



A. P. J.