Lady Gaga se bo za dve leti zasidrala v Las Vegasu

Sanje so se ji izpolnile

20. december 2017 ob 13:02

Las Vegas - MMC RTV SLO, Reuters

Popzvezdnica Lady Gaga bo šla po poti Celine Dion, Britney Spears in Shanie Twain. Tudi ona bo namreč koncertne turneje po svetu zamenjala za dveletno bivanje v igralniški meki Las Vegas.

31-letna pevka je v torek razkrila, da je podpisala dveletno pogodbo s hotelom Park MGM Resort, nekdanjim hotelom Monte Carlo, ki leži na znameniti ulici The Strip. Od decembra leta 2018 bo imela v tamkajšnji dvorani Park Theater, ki lahko sprejme 5.300 gledalcev, vrsto koncertov.

"To je kraj Elvisa Presleyja, Tonyja Bennetta, Franka Sinatre, The Rat Packa, Eltona Johna, Judy Garland in Lize Minelli. Vse življenje sem si želela nastopati v Las Vegasu. Počaščena sem, da se bom pridružila tej legendarni skupini izvajalcev in da bom sodelovala v glasbenem šovu, kot ga Las Vegas do zdaj še ni videl," je zvezdnica sporočila svojim oboževalcem.

Deset let na sceni

Lady Gaga se je na glasbeno prizorišče prebila pred skoraj desetimi leti, ko si je prislužila vzdevek "ekstravagantna". Množice je razburila, ko se je oblekla v surovo meso ali na odru zažgala klavir.

Septembra pa je žalostna objavila, da mora prekiniti evropski del svetovne turneje, imenovane Joanne, saj je trpela zaradi hudih bolečin. Zdravniki so namreč ugotovili, da ima kronično bolezen fibromialgijo. "Vedno sem bila iskrena o svojih fizičnih in duševnih zdravstvenih težavah," je septembra tvitnila 31-letnica in dodala: "Težko vam pojasnim, kaj se dogaja, ampak poskušamo ugotoviti." Ob tem je poudarila, da je borka in nadaljevala: "Uporabljam besedo trpljenje, a ne samo zato, da opišem travmo in kronično bolečino, ki sta spremenili moje življenje, temveč tudi zato, ker ta ohranja mojo treznost in zmožnost, da nadaljujem normalno življenje."

A. P. J.