Lorde pod pritiskom protiizraelskih skupin odpovedala koncert

Pevka bi morala v Tel Avivu nastopiti junija

25. december 2017 ob 12:18

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Lorde je pod pritiskom propalestinskih aktivističnih skupin, ki pozivajo glasbenike k bojkotu koncertov v Izraelu, odpovedala svoj nastop v Tel Avivu.

Potem ko je 21-letna novozelandska pop zvezdnica hrvaških korenin prejšnji teden napovedala koncerte v Moskvi, Sankt Peterburgu in Tel Avivu, se je namreč nanjo vsul plaz kritik, češ da z nastopanjem v Izraelu podpira njegovo politiko.

Organizatorji odpovedanega koncerta, agencija Naranjah, so na Facebooku Lordine oboževalce prosili, naj pevki oprostijo, saj da je "naivno misliti, da bi bil izvajalec njene starosti sposoben prenesti pritiske, ki so jih deležni glasbeniki, ki nastopajo v Izraelu".

Ob tem je Eran Arieli, soustanovitelj Naranje, še obsodil "vojsko globalistov in antisemitov", ki jih krivi, da so izvajali pritisk na Lorde.

Ta je odločitev za odpoved koncerta pojasnila takole: "Prejela sem ogromno sporočil in pisem ter se veliko pogovarjala z ljudmi različnih pogledov, in mislim, da je v tem času prava odločitev, da koncert odpovem. Ponašam se, da sem ozaveščena mlada državljanka, veliko sem brala na to temo in zbrala veliko različnih stališč, preden sem se odločila za koncert v Tel Avivu, a nisem ponosna, da moram priznati, da je bila odločitev tokrat napačna."

In še: "Tel Aviv, moje dolgoletne sanje so bile, da bi obiskala ta lepi del sveta, in res mi je žal, da moram preklicati svojo zavezo, da nastopim za vas. Upam, da bomo nekega dne lahko vsi zaplesali."

Lorde bi morala v Tel Avivu nastopiti 5. junija v sklopu svoje turneje Melodrama.

"Stalno se učim"

V sredo je pevka odgovorila na odprto pismo novozelandskega portala The Spinoff z naslovom "Draga Lorde, zakaj te pozivamo, da bojkotiraš Izrael". V pismu sta avtorici Nadia Abu-Shanab in Justine Sachs (prva palestinskega rodu, druga židovskega) zapisali, da "nastop v Izraelu pošilja napačno sporočilo. Koncert v Tel Avivu bi bil razumljen kot znak podpore politiki izraelske vlade, četudi političnega položaja sploh ne bi komentirala".

V pismu sta avtorici izpostavili, da je izraelska "vojaška okupacija palestinskih ozemelj privedla v apartheid" in da Palestinci nimajo niti osnovnih pravic, kot je svoboda gibanja.

Lorde jim je na Twitterju odgovorila: "Zabeleženo! Glede tega sem se pogovarjala z mnogimi ljudmi in razmišljam o vseh opcijah. Hvala, ker ste me poučili - tudi jaz se še stalno učim."

Na družbenih omrežjih so Lordino odločitev številni pozdravili, nekateri pa imajo pripombo, da bi bilo vse v redu, če bi Lorde koncert odpovedala zaradi svoje načelnosti in političnih stališč, da pa se glede na potek dogodkov bolj zdi, da je bila v to prisiljena.

Tudi Radiohead na udaru

Koncerti tujih izvajalcev v Izraelu so postali vroča tema. Letos so bili tako na udaru že številni glasbeniki, ki so se odločili koncertirati v državi, ki ji očitajo hude kršitve človekovih pravic, povezanih s Palestino. Podobnih kritik so bili tako deležni Radiohead pred julijskim koncertom v Tel Avivu.

Pevec skupine Thom Yorke je protestnikom odgovoril v junijskem intervjuju v reviji Rolling Stone, češ da je "zelo veliko ljudi, ki se z bojkotom in sankcijami ne strinjajo, vključno z nami. Zlasti pa se nikakor ne strinjam s kulturnim bojkotom".

"Nastopati v določeni državi ni isto kot podpirati vlado te države. V Izraelu koncertiramo že več kot 20 let, pod različnimi vladami, pri čemer so bile nekatere liberalnejše, druge spet ne. (Izraelskega premierja) Netanjahuja ne podpiramo nič bolj kot Trumpa, a še vedno koncertiramo v Ameriki," je pred koncertom na Twitterju odgovoril kritikom Yorke.

Aprila je pobuda Artists For Palestine britansko skupino pozvala, naj še enkrat razmisli o koncertiranju v državi, v kateri so "palestinskemu ljudstvu vsilili sistem apartheida". Med podpisniki peticije sta bila tudi južnoafriški nadškof Desmond Tutu in Roger Waters iz skupine Pink Floyd.

K. S.