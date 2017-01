Video: Zvezdniška čelista 2Cellos osvajata z Igro prestolov

Novi album bodo predstavili v Stožicah

16. januar 2017 ob 20:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Novi zvok in slog

Na novem albumu Score, ki bo izšel 17. marca, se bosta glasbenika predstavila z novim zvokom in slogom. Izvedla bosta priredbe nekaterih najbolj znanih skladb za klasične in sodobne filmske ter televizijske zgodbe.

Album bo poleg omenjene uvodne skladbe prinesel še priredbe skladb iz filmskih uspešnic, kot so My Heart Will Go On iz Titanika, For the Love of a Princess iz Hrabrega srca, May It Be iz trilogije Gospodar prstanov, Now We Are Free iz uspešnice Gladiator in Moon River iz klasike Zajtrk pri Tiffanyju.

Pri snemanju se jima je pridružil Londonski simfonični orkester pod taktirko dirigenta in aranžerja Robina Smitha.

Nove skladbe bosta čelista predstavila tudi v Stožicah v Ljubljani 7. in 8. aprila skupaj s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija.