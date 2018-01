Andy Roddick in Brooklyn Decker po sinu dočakala še hčer

Prvorojenec se jima je rodil septembra 2015

4. januar 2018 ob 13:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška manekenka in igralka Brooklyn Decker in nekdanji tenisač Andy Roddick sta še drugič postala starša: po sinu Hanku se jima je tokrat rodila hčerka, ki sta jo poimenovala Stevie.

Da se bo 35-letnemu teniškemu igralcu in pet let mlajši manekenki po dobrih dveh letih pridružil še en član oz. članica, je Roddick razkril julija, ko so ga sprejeli v Mednarodno teniško dvorano slavnih. V svojem zahvalnem nagovoru se je spomnil matere Blanche, pokojnega očeta Jerryja, žene Brooklyn, sina Hanka, omenil pa tudi otroka na poti. "Nisem vedela, da bo to storil (oznanil nosečnost, op. a.). Trenutek ga je popolnoma prevzel, tako da mu je ušlo, da pričakujeva hčerko," je Brooklyn tabloidu US Weekly pojasnjevala oktobra.

Takrat sicer ni razkrila, kdaj naj bi se družina povečala, a očitno na novo članico ni bilo treba čakati prav dolgo: pridružila se jim je že 30. novembra. Ponosna starša sta veselo novico nekaj časa raje obdržala v krogu najbližjih in jo delila šele zdaj - Deckerjeva jo je razkrila na družbenem omrežju Instagram, ob fotografiji, na kateri v naročju drži dojenčico.

"Novorojenka, malček, pes z zaščitnim ovratnikom, pes, ki ima tumor, ampak danes so moji lasje videti dobro, tako da je vse v redu, mi smo v redu, jaz sem v redu," je Brooklyn povzela (očitno pestro) dogajanje v svojem domu.

"Ne moreš vsega pustiti in malo zadremati"

Oktobra je v že omenjenem intervjuju razkrila še, da je druga nosečnost morda zanjo malo bolj naporna predvsem zato, ker ji ogromno časa vzame tudi skrb za dvoletnika: "Fizično je bilo zame malo bolj naporno, ampak mislim, da predvsem zato, ker ves čas okoli lovim malčka. Ko si zaželiš počitka, ne moreš vsega pustiti in malo zadremati."

Brooklyn Decker in Andy Roddick sta par od leta 2007, leto pozneje sta se zaročila, sredi aprila 2009 pa poročila, zaradi česar njun zakon že velja za enega najtrdnejših v svetu znanih. Prvorojenec Hank se jima je pridružil 30. septembra 2015.

