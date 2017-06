Diddyju se obrestujejo dobre naložbe - v preteklem letu zaslužil daleč največ

Na seznamu številni glasbeniki, ki služijo s pretakanjem vsebin

12. junij 2017 ob 20:07

New York - MMC RTV SLO

Na vrh letošnje Forbsove lestvice zvezdnikov, ki so v preteklem letu zaslužili največ, se je kar malo presenetljivo zavihtel Diddy, ki je v tem času v žep pospravil 130 milijonov dolarjev.

Glasbeniku s pravim imenom Sean Combs, ki se je lani na lestvici največjih zaslužkarjev iz sveta zabave znašel šele na 22. mestu, se namreč obrestujejo dobre poslovne naložbe iz preteklosti. Zgolj s prodajo tretjine svoje modne blagovne znamke Sean John je zaslužil 70 milijonov dolarjev, precej donosno pa je bilo tudi sodelovanje s podjetjem Diageo, ki proizvaja cenjeno vodko Ciroc. Nekaj pa je h končnemu letnemu zaslužku 130 milijonov dolarjev (116 milijonov evrov) prispevala tudi njegova turneja Bad Boy Family Reunion Tour.

Beyonce s turnejo in albumom do 105 milijonov

Na drugem mestu največjih zaslužkarjev leta je pristala Beyonce Knowles, ki je s turnejo Formation in albumom Lemonade zaslužila levji delež od skupno 105 milijonov dolarjev (93 milijonov evrov). Beyonce, ki te dni pričakuje dvojčka, je bila na lestvico uvrščena tudi lani, a precej nižje, na 34. mestu. Njen mož, Jay-Z, s katerim veljata za enega najbogatejših zvezdniških parov, se je letos moral zadovoljiti zgolj s 55. mestom - in "pičlimi" 42 milijoni dolarjev.

Harry Potter še vedno prinaša denar

Tretje mesto je pripadlo še eni povratnici na lestvici, britanski pisateljici J. K. Rowling, ki je med 1. junijem 2016 in 1. junijem 2017 zaslužila 95 milijonov dolarjev (85 milijonov evrov), predvsem z izdajo nadaljevanja (gre za dramsko besedilo) zgodbe o čarovniku Harryju Potterju z naslovom Harry Potter in otrok prekletstva in premiero filma Fanstastična bitja in kje jih najti. Dvodejanka je bila v Veliki Britaniji najbolj prodajana knjiga leta 2016 (samo na Otoku so prodali 4,5 milijona izvodov), predstava na West Endu pa je razprodana še v leto 2018, piše Forbes.



Pisana paleta: od glasbenikov do pisatelja in športnika

Do desetega mesta so se nato razvrstili še: najpogosteje pretočen glasbenik minulih 12 mesecev Drake (94 milijonov dolarjev), nogometaš in modni navdušenec Cristiano Ronaldo (93 milijonov dolarjev), kanadski glasbenik The Weeknd (92 milijonov), radijec Howard Stern (90 milijonov), britanska glasbena zasedba Coldplay (88 milijonov), eden najplodovitejših pisateljev James Patterson (87 milijonov), ki je nedavno podpisal pogodbo o pisateljskem sodelovanju z Billom Clintonom, in košarkar LeBron James (86 milijonov), ki je po 14 letih v ligi NBA končno presegel magično mejo 30 milijonov na sezono, (zaslužil jih je 31), poleg tega pa svoj denar pametno nalaga v telekomunikacijske, prehrambne, avtomobilske in računalniške gigante, kot so Intel, Coca-Cola, Kia, Verizon ...

Skupaj zaslužili 5,15 milijarde dolarjev

Lanska zmagovalka Taylor Swift, ki se je lahko lani pohvali z zaslužkom 170 milijonov dolarjev, je letos zaslužila kar 74 odstotkov manj in se s 44 milijoni dolarjev uvrstila na 49. mesto. Pri Forbsu so ob tem izračunali, da je 100 največjih zaslužkarjev v zadnjih 12 mesecih skupaj zaslužilo 5,15 milijarde dolarjev pred davki (4,6 milijarde evrov), kar je več kot v letu prej, ko skupni znesek ni presegel 5,1 milijarde dolarjev.

Pri omenjeni reveiji so ob tem poudarili, da pri sestavljanju lestvice upoštevajo prihodke številnih znanih Zemljanov "od Hollywooda do Bollywooda", a na koncu se na lestvico najpogosteje uvrstijo Američani. "66 odstotkov zvezdnikov na Forbsovi lestvici 100-ih izhaja iz Združenih držav, 20 odstotkov iz Evrope, 12 odstotkov iz Kanade in pet odstotkov iz Azije," so zapisali ob objavi lestvice.

Le 16 odstotkov žensk

Zanimiva je tudi sestava glede na spol - čeprav sta med prvimi tremi dve ženski, pa sta glede na celotno lestvico v precejšnji manjšini, saj je skupno na seznamu le 16 odstotkov žensk, kar je "nesorazmerje, ki odraža razliko med ženskim in moškim plačilom". Kar 26 uvrščenih na lestvico je sicer mlajših od 26 let, najmlajša (in novinka) na seznamu pa je članica klana Kardashian Kylie Jenner, ki se lahko za svoj lanski zaslužek (41 milijonov dolarjev) zahvali sodelovanju v resničnostnem šovu Kardashianovih, svoji liniji oblačil itd.

T. K. B.