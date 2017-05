Foto: Melania v senci pastorke Ivanke, ki je obnorela Savdijce

Na ameriško delegacijo vrgle oči tudi Savdijke

20. maj 2017 ob 21:30

Riad - MMC RTV SLO/STA

Hči ameriškega predsednika Ivanka Trump, ki je skupaj z očetom Donaldom pripotovala v Savdsko Arabijo, je popolnoma obnorela Savdijce.

Ameriški predsednik je danes v Savdski Arabiji začel svojo prvo turnejo v tujini. Poleg hčerke in zeta Jareda Kushnerja ga spremlja tudi žena Melania, ki pa jo je tokrat Ivanka povsem zasenčila.

Na Twitterju je nemudoma začela kraljevati oznaka v arabščini "Bint Trump", kar pomeni Trumpova hči, pod katero mladi Savdijci tekmujejo v izrazih naklonjenosti in hvaljenju njene lepote, ne manjka ji niti ženitnih ponudb.

"S Trumpom moramo tesneje sodelovati in njegovi hčerki omogočiti veliko naložb, da bo večkrat obiskala našo državo," je po poročanju nemške tiskovne agencije na Twitterju zapisal eden izmed njih. Drugi je tvitnil, da prvič v življenju vidi pravo žensko. Nekdo tretji, oblečen v tradicionalna savdska oblačila, je v videu, objavljenem na Twitterju, savdskega kralja zaprosil za njeno roko.

Brezbrižne ob delegaciji iz ZDA pa niso ostale niti Savdijke, ki prav tako veselo komentirajo Ivankinega moža in druge moške iz Trumpovega spremstva.

The hashtag "bint Trump", which means Trump’s daughter in Arabic, is the top trending hashtag in Saudi. https://t.co/7uWeCSO1P1 #بنت_ترامب