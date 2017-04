Hči Donalda Trumpa ima z možem premoženje v vrednosti 741 milijonov dolarjev

Administracija Donalda Trump polna superbogatašev

1. april 2017 ob 12:36

Washington - MMC RTV SLO/STA

Bela hiša je začela razkrivati finančne podatke nekaterih uslužbencev. Med njimi sta tudi hči ameriškega predsednika Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner, ki imata za 741 milijonov dolarjev skupnega premoženja.

Bela hiša bo razkrila podatke okrog 180 ljudi, ki so se 20. januarja, ko je Donald Trump uradno prevzel predsednikovanje, ali pozneje pridružili administraciji. Namestnik Trumpovega svetovalca Stefan Passantino je pojasnil, da razkritja zadevajo vse uslužbence Bele hiše, ki so zaposleni na višjih delovnih mestih ali pa zaslužijo več kot 161.000 dolarjev letno, razkrili pa bodo finančne podatke ljudi v trenutku, ko so se zaposlili v Beli hiši.

Posebni Trumpov pomočnik Jim Schultz je dodal, da se morajo posamezniki z razkritjem strinjati pisno, tako pa bodo preprečili nasprotja interesov, morali so se tudi odpovedati drugim položajem, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

741 milijonov Ivanke Trump in Jareda Kushnerja

Poslovno premoženje Ivanke Trump je vredno več kot 50 milijonov dolarjev, njen delež v hotelski verigi Trump International Hotels je vreden med petimi in 25 milijoni, a je vpisano na ime njenega moža Jareda Kushnera. Ker je Ivanka Trump nedavno postala uslužbenka Bele hiše, bodo njeno premoženje objavili pozneje.

Jared Kushner naj bi imel nepremičnine, vredne več milijonov oziroma več deset milijonov dolarjev. Lani je z nepremičninskim poslovanjem zaslužil več sto tisoč dolarjev. Kushner naj bi imel položaje v 267 korporacijah in drugih organizacijah, a se je iz teh umaknil, prodal pa je 58 podjetij oziroma deležev, ki bi predstavljali morebitne konflikte interesov. Časopis New York Times poroča, da je skupno premoženje para vredno 741 milijonov dolarjev. Associated Press navaja precej nižjo oceno. Po poročanju AP-ja naj bi imel par tako premoženje v vrednosti 240 milijonov dolarjev.

Milijonarji in multimilijonarji

Glavni Trumpov strateg Steve Bannon je lani kot izvršni direktor medijske hiše Breitbart zaslužil 191.000 dolarjev, iz drugih virov pa okrog milijona dolarjev. Njegovo premoženje je ocenjeno med 13 in 56 milijoni dolarjev, poroča britanski Guardian.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer je lani na svoj račun prejel 260.000 dolarjev in je lastnik več zelo dragih nepremičnin. Vodja Trumpove volilne kampanje, zdaj pa predsednikova svetovalka, Kellyanne Conway je lani zaslužila več kot 800.000 dolarjev, njeno premoženje pa naj bi bilo vredno do 40 milijonov dolarjev. Med drugim ima, sicer majhne, deleže tudi v podjetjih Pfizer, Kraft Heinz, in Philip Morrisu.

Nekdanji predsednik banke Goldman Sachs in zdajšnji predsednik Nacionalnega gospodarskega sveta Bele hiše Gary Cohn pa je navedel premoženje v vrednosti najmanj 230 milijonov dolarjev.

B. V.