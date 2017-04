Ivanka Trump ob boku Merklove in Lagardove branila očetov odnos do žensk

Kakšna je vloga prve hčerke v Beli hiši?

25. april 2017 ob 14:12,

zadnji poseg: 25. april 2017 ob 18:04

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Na "vrhu žensk" - konferenci Ženske 20 v Berlinu - je nemška kanclerka Angela Merkel pozvala k spodbujanju žensk v državah v razvoju, medtem ko je morala Ivanka Trump braniti odnos svojega očeta do žensk.

V nemški prestolnici se je v okviru skupine G20 začela konferenca Ženske 20, na kateri so poleg Merklove med drugim sodelovale tudi direktorica Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Christine Lagarde in tudi hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Gre za prvi Ivankin uradni obisk v tujini, odkar jo je njen oče marca imenoval za svojo "pomočnico" in je s tem dobila tudi svojo pisarno v Beli hiši. V tej vlogi se je tako v Berlinu udeležila posebne razprave ženskih voditeljic držav skupine G20, a se je morala hitro braniti očitkov na račun očetovega odnosa do žensk.

Kot "prva hči" ZDA je sicer poudarila, da se še vedno vidi na začetku te vloge in da predvsem veliko posluša in se uči. A ko je začela hvaliti odnos svojega očeta do žensk in njegove vloge "velikega zagovornika podpore družinam in omogočanja njihovega napredka", so se ji v dvorani začeli posmehovati.

Med lansko volilno kampanjo za predsednika ZDA je namreč prišlo na dan, kako se je Trump hvalil, da si kot bogataš lahko privošči, da nekaznovano grabi ženske in jih otipava. Pojavile so se tudi številne obtožbe o spolnem nadlegovanju Trumpa, ki pa jih je ta zavračal kot umazano protikampanjo.

V razpravo je posegel tudi moderator okrogle mize, da glede na odnos, ki ga je njen oče v zadnjem času javno pokazal, vzbuja dvom o tem, ali je tako velik podpornik žensk. "Seveda sem slišala kritike medijev, ki vztrajajo," se je odzvala 35-letna Ivanka Trump.

"Vendar iz osebnih izkušenj vem, da je na tisoče žensk, ki so delale z mojim očetom in zanj v več desetletjih, ko je bil v zasebnem sektorju, pravi dokaz njegove vere in trdnega prepričanja v potenciale žensk in njihove zmožnosti, da opravijo delo tako dobro kot moški," je povedala in dodala, da tudi ni čutila razlike v odnosu do nje ali njenih bratov.

Kakšna je točno vloga 35-letne Trumpove v Beli hiši, sicer še vedno ni jasno, nekdanja manekenka in podjetnica pa je v intervjujih dejala, da njenega vpliva "navzven ne bo čutiti". Bela hiša je tudi sporočila, da Ivanka za svoje delo ne bo plačana, da bi se tako ognili očitkom nepotizma.

To jim kaj dosti ni koristilo, saj so se znašli pod drobnogledom kongresnega etičnega odbora po tem, ko je Trumpova svetovalka in predstavnica Kellyanne Conway Američane javno pozvala, naj z nakupi podprejo Ivankino modno linijo, ki so jo začele veleblagovnice umikati iz prodaje.

Na srečanju Ženske 20 je sicer glavna tema pogovorov krepitev vloge žensk v družbi, prva hčerka ZDA, ki de facto opravlja bolj vlogo prve dame, pa sodeluje z Merklovo na okrogli mizi o ženskih podjetnicah. Prav Merklova je bila tista, ki je med svojim obiskom v Washingtonu prejšnji mesec Trumpovo povabila v Berlin, navaja BBC.

Vse vplivnejši par

Kljub nejasnostim glede njunih funkcij postajata Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner, ki ima v Beli hiši vlogo višjega Trumpovega svetovalca, čeprav predtem ni opravljal nobene politične vloge, vse vplivnejša. Nemški časopis Berliner Zeitung piše, da nemške oblasti upajo, da bo "predsednikova hčerka po svojem kratkem obisku svojemu očetu prenesla pozitivno podobo Nemčije".

Trump ne skriva, da goji do svoje najstarejše hčerke močna čustva in ji nalaga levji delež bremen tudi v lastnem podjetju. Ivanka se je Trumpovi korporaciji pridružila leto dni po tem, ko je na Univerzi v Pensilvaniji diplomirala iz ekonomije.

Številni na zakonca Kushner gledajo kot na nekakšna "blažilca" nepredvidljivega Trumpa in njegove ekipe, a, kot je pronicljivo v svoji oddaji ta teden opozoril John Oliver - dokazov za to v resnici ni. Edino, kar je jasno, je, da je Trump Kushnerju naložil kopico zadolžitev, ki bi bile preveliko breme za celo ministrstvo, kaj šele za enega (neizkušenega) človeka. Kushner je tako pristojen za stike s tujimi diplomati, za iskanje miru na Bližnjem vzhodu, za reorganizacijo proračuna, za inovacije, za pomoč veteranom ...

Kakšna so politična prepričanja Ivanke Trump, prav jasno tudi ni, razen da naj bi bila "zmernejša" in "liberalnejša" od očeta. Ena izmed tem, ki naj bi ji bila posebej blizu, je varovanje okolja in je na račun tega tudi organizirala srečanje Trumpa z Alom Gorom, a je Trump le nekaj dni pozneje na čelo Agencije za varovanje okolja (EPA) postavil podnebnega skeptika Scotta Pruitta.

