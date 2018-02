Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 9 glasov Ocenite to novico! Snubitev tekačic na moskovskem letališču. Foto: Reuters Anastazija in Ana (druga in prva z desne) sta z Natalijo Neprjajevo in Julijo Belorukovo v Pjongčangu v štafeti osvojili bron. Foto: Reuters Sorodne novice Fak: Vesel sem, da je moja prihodnost na prelepem Gorenjskem Dodaj v

Jakovu Faku zgradili hišo, ruski tekačici presenetila snubitev

Rusi so v Pjongčangu osvojili 17 medalj

28. februar 2018 ob 08:15

Moskva - MMC RTV SLO

Ruski smučarski tekačici Anastazija Sedova in Ana Nečajevska sta ob prihodu z olimpijskih iger doživeli presenečenje - njuna partnerja sta ju kar na letališču zasnubila. Obe sta rekli: da!

Anastazija in Ana sta v Pjongčangu ob pomoči dveh kolegic v štafetni preizkušnji 4 x 5 kilometrov osvojili bronasto medaljo. Del ruskih olimpijcev je v ponedeljek pristal na letališču Šeremetjevo v Moskvi, kjer jih je pričakalo več sto ljudi z zastavami, baloni in rožami. Ob koncu sprejema pa sta se v središču pozornosti znašli tekačici. Njuna partnerja sta pokleknila pred njima in ju zaprosila za roko.

"Srečna sem"

"Ko sem stopila v letališko stavbo, sem se začudila, zakaj so me prišli pozdravit tudi mama, sestra in nečak, saj sem pričakovala le fanta Nikito. Ko se mi je Nikita približal in pokleknil, sem planila v jok. Niti v sanjah nisem pričakovala snubitve, čeprav sva par že skoraj pet let. Vsako dekle sanja o tem dogodku. Srečna sem, da se je zgodil danes in na tak način. Nikita je bil z menoj v Južni Koreji, a se je vrnil dva dni pred menoj. Očitno je vse organiziral vnaprej," je nato za ruske medije dejala sveže zaročena Nečajevska.

Podobno presenečena in presrečna je bila tudi Anastazija Sedova, ki jo je zasnubil Aleksander Kulešov. "Ko me je vprašal, ali bi se poročila z njim, nisem podvomila niti za hip. Že vrsto let sva v zvezi," je dejala.

Ruski športniki, ki so morali na igrah nastopiti pod olimpijsko zastavo, so v Južni Koreji osvojili dve zlati, šest srebrnih in devet bronastih medalj, s čimer so se uvrstili na 13. mesto med državami udeleženkami.

Prijetno, a drugačno presenečenje je ob prihodu v Lesce doživel tudi srebrni slovenski olimpijec Jakov Fak, ki ni mogel verjeti očem, ko je videl, kako je med njegovo odsotnostjo zrasla družinska hiša, v kateri bo živel s partnerko Mateo in hčerko Milo.

