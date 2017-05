Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Joaquin Phoenix in Rooney Mara leta 2013, ko sta skupaj predstavljala film Ona in ju še niso zasebno povezovali. Foto: EPA Sorodne novice Zlata palma za Östlundovo satiro o umetniški sceni Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Joaquin Phoenix in Rooney Mara - razmerje končno potrjeno!

Soigralca naj bi se zaljubila že lansko jesen

30. maj 2017 ob 08:41,

zadnji poseg: 30. maj 2017 ob 08:44

Na podelitvi nagrad v Cannesu se je izkazalo, da sta Joaquin Phoenix in Rooney Mara, filmska Jezus in Marija Magdalena, v resnici že nekaj časa nerazdružljiva.

Čeprav se o njunem ljubezenskem razmerju šušlja že nekaj časa, se doslej nista pojavila skupaj na nobenem javnem dogodku, v nedeljo pa sta na slovesnosti ob koncu bleščečega filmskega festivala sedela drug ob drugem. Ko so Joaquina razglasili za najboljšega igralca, je bila prav Rooney tista, ki je od presenečenja vidno zmedenega igralca usmerila na oder mu čestitala z objemom. Kot je povedal neki očividec, sta zaljubljenca ves čas prireditve klepetala in si izmenjevala nežnosti, po koncu pa sta se skupaj odpeljala z najetim vozilom, pišejo ameriški tabloidi.

Prve govorice, da sta 42-letni Phoenix in 10 let mlajša Mara par, so se pojavile v začetku januarja, iskrica med njima pa naj bi preskočila že lansko jesen na snemanju biblijske zgodbe Marija Magdalena, v kateri Mara igra naslovno vlogo, Phoenix pa je obul Jezusove sandale. Poleg skupnega preživljanja časa na snemanju so ju opazili tudi, ko sta skupaj kadila na balkonu v nekem italijanskem hotelu. Le nekaj dni po izbruhu govoric o njuni zvezi so ju na domačih ameriških tleh videli, ko sta skupaj odhajala iz toplic, potem pa sta bila opažena le še nekajkrat, denimo med nakupovanjem špecerije in na zajtrku, kjer sta nosila ujemajoča se črtasta puloverja.

Joaquin, znan po tem, da veliko da na zasebnost, in Rooney, sta skupaj igrala že v odmevnem filmu Ona v režiji Spika Jonza, v letu 2018 pa bosta oba nastopila tudi v novem projektu Gusa Van Santa.

Spodaj si oglejte nekaj canskih utrinkov, ki potrjujejo zvezdniško ljubezensko razmerje.

