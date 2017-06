Mel B nad pretirane zahteve Stephena Belafonteja ob ločitvi

Drama na sodišču se nadaljuje

26. junij 2017 ob 08:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanja članica dekliške skupine Spice Girls Mel B je sredi ločitvenega postopka, a ta poteka vse prej kot gladko, saj njen nekdanji partner Stephen Belafonte zahteva zajeten kupček denarja.

Pevka in članica žirije v resničnostnem šovu Amerika ima talent je po poročanju tabloida Daily Star na sodišču vložila pritožbo zoper pretiranimi zahtevami Belafonteja. Med njimi zahteva, da mu Mel B vsak mesec na račun nakazuje 3.800 evrov za živila, 1.700 evrov za oblačila, 9.800 evrov za vzdrževanje gospodinjstva in 650 evrov za plačevanje telefonskih stroškov.

42-letna pevka je ob tem dejala, da je predvsem račun za telefon pretiran, če je govora za eno napravo. Prav tako je sporočila Belafonteju, ki je solastnik restavracije Serafina v Los Angelesu, da si naj poišče "službo v še kakšni drugi restavraciji", če ne zasluži dovolj denarja.

Belafonte pa trdi, da trenutno nima strehe nad glavo in da je brez denarja, ker ga je javna ločitev stala okoli 445.000 evrov. Kot je še zapisano v sodnih dokumentih je Belafonte izjavil, da sta z Mel B živela "zelo udobno" in poudaril, da denar ni bil nikoli ovira.

Mel B je ločitvene papirje vložila marca - po skoraj desetih letih zakona. Belafonteja je obdolžila nezvestobe in nasilja v družini. Ta je izgubil skrbništvo in pravico do obiskov svoje petletne hčerke Madison. Prav tako pa mu je sodišče prepovedalo približevanje nekdanji partnerki.

K. K.