Melania se je po Trumpovem izpadu postavila na stran LeBrona Jamesa

Zavzema se za odgovorno vedenje na spletu

5. avgust 2018 ob 11:11

Washington - MMC RTV SLO

Melania Trump se je le nekaj ur po tem, ko se je njen mož Donald Trump z žaljivim tvitom spravil na LeBrona Jamesa, postavila na stran zvezdnika Lige NBA.

Pogledi prve dame ZDA in Donalda Trumpa se očitno precej razlikujejo, vsaj kar se tiče primerne komunikacije na družbenih omrežjih. Le nekaj ur zatem, ko je predsednik ZDA z žaljivim tvitom obračunal z LeBronom Jamesom, se je namreč oglasila Melania in podprla košarkarja.

Tiskovna predstavnica prve dame Stephanie Grisham je po Trumpovem izpadu za CNN povedala, da Melania Jamesa podpira pri njegovem delu z otroki. "Kaže, da LeBron opravlja dobro delo v korist naslednje generacije, tako kot vedno do zdaj, prva dama spodbuja vse, naj prisluhnejo otrokom in težavam, s katerimi se danes spoprijemajo." "Kot veste, gospa Trump potuje po državi in v okviru iniciative Be Best govori z otroki o zdravem načinu življenja in o pomembnosti odgovornega vedenja na spletu," je še dodala Grishamova.

Trumpa razjezila LeBronovo izjava

James se poleg košarke namreč posveča tudi pomoči otrokom iz depriviligiranih okolij, v rojstnem mestu Akron je tako pred kratkim odprl javno šolo, ki jo financira njegov sklad. Že ob odprtju šole, ki ponuja učencem pretežno iz revnejših sosesk številne socialne ugodnosti, je James kritiziral Trumpa in dejal, da se z njim ne bi usedel za mizo.

Če je Trump ob takratni izjavi 33-letnega košarkarja še molčal, ga je čez rob pognal Jamesov intervju za CNN. Eden najboljših košarkarjev v zgodovini Lige NBA je namreč v intervjuju z voditeljem Donom Lemonom obtožil Trumpa, da je razdiralen. Kmalu po tem pa je Trump tvitvil: "LeBrona Jamesa je pravkar intervjuval najbolj butast človek na televiziji, Don Lemon. Uspelo mu je, da je LeBron izpadel kot pameten, česar ni lahko narediti. Rad imam Mika!"

Predsednikovo vedenje ni v skladu s pobudo Bodi najboljši

Z moževim novim izpadom Melania zagotovo ni zadovoljna, saj je letos ustanovila svojo politično pobudo Bodi najboljši (Be Best), ki se med drugim zavzema ravno za odgovorno vedenje na družbenih omrežjih.

48-letna Melania je ob ustanovitvi iniciative poudarila, da se bo vedno postavila za to, kar je prav, in dodala, "da morajo otroci v naši družbi postati bolj slišani in vidni, naša dolžnost pa je, da jih izobražujemo in opozarjamo, naj svoje besede uporabljajo pametno in naj govorijo s spoštovanjem in sočutjem".

Sa. J.