Trump je še posebej kritičen do CNN-a, medtem ko televizijo FOX, ki mu je močno naklonjena, hvali. Foto: EPA Trump na svojih shodih še naprej napada medije. Foto: Reuters

Opozorila o tveganju za novinarje zaradi Trumpovih napadov

Trump: Mediji so sovražniki ljudstva

3. avgust 2018 ob 09:11

Washington - MMC RTV SLO, STA

Posebni poročevalec ZN-a za področje svobode izražanja in strokovnjak Medameriškega odbora za človekove pravice za isto področje opozarjata, da napadi ameriškega predsednika Donalda Trumpa na medije večajo nevarnost nasilja za novinarje in novinarke.

David Kaye, posebni poročevalec ZN-a za promocijo in varstvo pravice do svobode mišljenja in izražanja, in Edison Lanza iz Medameriškega odbora za človekove pravice, ki deluje na istem področju, sta Trumpove napade na medije označila za "strateške" in pravita, da spodkopavajo medijsko svobodo in "preverljiva dejstva".

Kaye in Lanza sta v skupni izjavi sporočila, da predsednikovi napadi na medije "povečujejo tveganje, da so novinarji tarča nasilja" in da je njihov "namen spodkopati zaupanje v poročanje", poroča BBC.

"Ti napadi so v nasprotju z dolžnostmi države glede spoštovanja medijske svobode in mednarodnega prava na področju človekovih pravic," sta po poročanju Guardiana sporočila strokovnjaka.

Trump je medije ostro kritiziral pred prevzemom položaja in tudi kot predsednik, novinarje pa je označil za "sovražnike ameriškega ljudstva". Na družbenem omrežju Twitter je potožil, da je 90 odstotkov poročanja o njegovi vladi negativnega, "kljub izjemno pozitivnim rezultatom," ki da jih dosegajo.

CNN tarča žaljivk na Trumpovem shodu

Na nedavnem shodu na Floridi je ameriška televizija CNN posnela Trumpove privržence, ki vpijejo žaljivke in kletvice zoper novinarje, ki so poročali o dogodku. Med njimi je bil tudi CNN-ov novinar Jim Acosta, ki je pozneje tiskovno predstavnico Bele hiše Sarah Sanders večkrat pozval, naj pove, da mediji niso sovražniki ljudstva, kar pa predstavnica ni želela storiti. Dejala pa je, da so mediji krivi za naraščanje napetosti v državi.

V četrtek je Trumpova hči Ivanka, ki ima položaj svetovalke v Beli hiši, dejala, da sama ne misli, da so mediji sovražniki ljudstva, čeprav meni, da je bila tudi sama deležna netočnega poročanja. Trump je pozneje tvitnil, da se strinja z njo, češ da so sovražniki ljudstva mediji, ki lažno poročajo.

B. V.