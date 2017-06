"Onesnaževalcu" Trumpu v brk: Schwarzi in Macron skupaj v boj za planet

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je še enkrat obregnil ob Trumpov odnos do podnebnih sprememb, tokrat s podporo slavnega mišičnjaka Arnolda Schwarzeneggerja.

Poročali smo že, da je hollywoodskemu igralecu in nekdanjemu guvernerju Kalifornije letos pripadla velika čast - postal je vitez legije časti, naziv pa si je prislužil ravno zaradi okoljevarstvenih prizadevanj.

Schwarzi pa je zdaj na družbenih omrežjih objavil 10-sekundni video "s predsednikom Macronom, odličnim voditeljem", v katerem v kamero pove, da sta se z Macronom "pogovarjala o okoljskih problemih in zeleni prihodnosti", Macron pa doda, da bosta sodelovala, da bi "naredili planet spet veličasten". Gre seveda za parodijo na znameniti predvolilni slogan Donalda Trumpa Make America great again.

Francoski predsednik je že takoj po odločitvi ameriškega predsednika, da ZDA odstopajo od pariškega podnebnega sporazuma, temu namenil ostro kritiko in potezo označil za "veliko napako za Ameriko in svet".

"Trdno sem prepričan, da se o sporazumu ni mogoče na novo pogajati. Ne pride v poštev. Ni načrta b, ker tudi ni planeta b," je Macron takrat odločno zavrnil možnost blažje različice.

Trump opozoril na finančne posledice za ZDA

ZDA, ki so za Kitajsko druga največja onesnaževalka s toplogrednimi plini, je sporazum ratificirala v začetku lanskega septembra, ko je bil na čelu države še Barack Obama. ZDA so se s sporazumom obvezale, da bodo do leta 2025 zmanjšale toplogredne pline za od 26 do 28 odstotkov glede na leto 2005. Ameriški toplogredni plini sicer predstavljajo 15 odstotkov vseh izpušnih plinov na svetu.

Kot je nato v nagovoru ob oznanitvi umika od sporazuma dejal Trump, bi imela vpeljava sporazuma za Američane velike finančne posledice, in sicer milijardne izgube v BDP-ju, ostali pa bi tudi brez 6,5 milijona delovnih mest.

Jeza zaradi odločitve

Že takrat se je oglasil tudi Scwarzenegger, najbolj znan po svoji vlogi v znanstvenofantastičnih filmih Terminator, v katerih je imel sposobnost potovanja skozi čas. "En človek ne more uničiti našega napredka. En človek ne more ustaviti naše revolucije čiste energije. En človek ne more iti nazaj v preteklost. To lahko storim samo jaz," je zbodel Trumpa. Odločitev je ujezila tudi druge znane obraze.

"Kakovost življenja na našem planetu je ogrožena zaradi lahkomiselne odločitve predsednika Trumpa za umik ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma. Prihodnost tega planeta je zdaj bolj kot kadar koli ogrožena," je ocenil igralec Leonardo di Caprio. Njegov igralski kolega Ben Stiller je potezo Trumpa označil za "velik korak nazaj", medtem ko bi ZDA "morale voditi svet" v boju proti podnebnim spremembam.

I was truly honored to meet with President @EmmanuelMacron about how we can work together for a clean energy future. He's a great leader. pic.twitter.com/MSoxjIruup — Arnold (@Schwarzenegger) June 23, 2017

