Trumpova vnukinja Arabella z znanjem mandarinščine navdušila kitajski vrh

Dedek ni mogel skriti ponosa

9. november 2017 ob 14:45

Peking - MMC RTV SLO, Reuters

Ponosni dedek Donald Trump se je med obiskom Kitajske svojemu kolegu Ši Džinpingu pohvalil s posnetki svoje najstarejše vnukinje Arabelle med recitiranjem in petjem v mandarinščini.

Medtem ko sta državnika skupaj s spremstvom v sredo, prvi dan obiska zakoncev Trump na Kitajskem, pila čaj in se pomenkovala, so na velikem zaslonu zavrteli posnetek Trumpove šestletne vnukinje Arabelle Kushner (hčerke Trumpove hčerke Ivanke in Jareda Kushnerja), ko poje in recitira pesmi v mandarinščini.

Navdušeni Ši je dekletce pohvalil in dejal, da si zasluži "čisto petko" za svoje petje in recitiranje. Že aprila, ko je Ši z ženo Peng Lijuan obiskal Trumpa v ZDA (Trumpova sta kitajski prvi par gostila v svoji graščini na Floridi), je pomembna gosta zabavala tudi mala Arabella s svojim poznavanjem jezika.

Ivanka je sicer že pred časom razkrila, da se Arabella mandarinščine uči že od svojega tretjega leta, letos sta Kushnerja v šolo vpisala tudi drugorojenca Josepha, najbolj razširjeni kitajski jezik pa bo kmalu tudi med učnimi gradiva zdaj še enoletnega Theodora. Kushnerjeva sicer za vsako leto (za vsakega otroka) zasebni jezikovni šoli Carousel of Languages odštejeta 75.000 dolarjev.

Arabella je sicer popolnoma vajena medijske pozornosti in nastopanja, ob tem ugotavljajo pri CNN-u - med julijskim intervjujem New York Times s Trumpom je tako pritekla v sobo, pozdravila dedka in mu zaklicala "Rada te imam, dedi" v kitajščini. Trump se je po njenem odhodu obrnil k novinarju in dejal: "Super je. Tekoče govori kitajsko. Res je neverjetna. Dobri, pametni geni."

T. K. B.