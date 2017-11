"Cesarski sprejem" za zakonca Trump na Kitajskem

8. november 2017 ob 17:14

Peking - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Ameriški predsednik Donald Trump svojo azijsko turnejo nadaljuje na Kitajskem, kamor je iz Južne Koreje prispel v sredo popoldne. Trumpa je v Pekingu z vsemi častmi sprejel kitajski predsednik Ši Džinping.

Trumpa in njegovo ženo Melanio so na letališču v Pekingu med drugim pričakali rdeča preproga, vojaška godba in otroci, ki so mahali z ameriškimi in kitajskimi zastavami. Kot piše BBC, je zanimivo, da Trumpovemu predhodniku Baracku Obami ob obisku Kitajske lani septembra, ko se je njegov mandat iztekal, niso razgrnili rdeče preproge, kar je bila nekakšna zaušnica.

Večerja v Prepovedanem mestu

Zakonca Trump sta si po prihodu v družbi kitajskega prvega para ogledala t. i. Prepovedano mesto (angl. Forbidden City), ki je bilo več stoletij dom kitajskih cesarjev. Kot poroča BBC, naj bi Trump Šiju pokazal video svoje nečakinje Arabelle, ki je prepevala v mandarinščini. Ši naj bi recital ocenil z "deset plus". Prva para ZDA in Kitajske sta nato še večerjala v Prepovedanem mestu, kar je po poročanju CNN-a čast brez primere za ameriškega predsednika. Takšnega sprejema na Kitajskem doslej ni bil deležen še noben ameriški državnil.

Trump se je kasneje na Twitterju, ki je sicer na Kitajskem prepovedan, v svojem in v imenu Melanie zahvalil Ši Džinpingu in njegovi ženi za "nepozabna popoldne in večer v Prepovedanem mestu. Veseliva se ponovnega srečanja z vama jutri zjutraj".

V četrtek an vrsti bolj resni pogovori

Ši in Trump naj bi po pričakovanju v četrtek "zagrizla" v nekoliko manj prijetne teme, kot so velik trgovinski primanjkljaj ZDA s Kitajsko, ki je lansko leto dosegel 347 milijard dolarjev, in vprašanje Severne Koreje. Trump namreč od Kitajske pričakuje, da bo bolj pritisnila na svojo sosedo, tako da se bo ta odrekla raketnim in jedrskim poskusom oziroma orožju za množično uničevanje. Kitajci sicer zatrjuje, da delajo "dovolj".

Kitajska in ZDA bosta še vrsto let huda tekmeca

A kot je za RTV Slovenija poročal dopisnik iz Pekinga Uroš Lipušček, ni realno pričakovati, da bodo glede severnokorejskega vprašanja prišli do enotnega stališča. Podobno je tudi glede gospodarskih odnosov in ameriškega deficita. Kljub osebni simpatiji med obema predsednikoma, bosta ZDA in Kitajska še vrsto let huda tekmeca, meni Lipušček.

Za ogrevanje posli za devet milijard dolarjev

Ameriška in kitajska podjetja so ob začetku državniškega obiska ameriškega predsednika v Pekingu podpisala 19 pogodb v skupni vrednosti devet milijard ameriških dolarjev. Na slovesnem podpisu pogodb v veliki palači ljudstva v Pekingu sta bila navzoča ameriški sekretar za trgovino Wilbur Ross in podpredsednik kitajske vlade Wang Jang. Podrobnosti pogodb za zdaj niso znane. Wang je dejal, da je bilo današnje podpisovanje šele ogrevanje pred četrtkovo slovesnostjo, na kateri bodo ob navzočnosti Trumpa in kitajskega predsednika Ši Džinpinga podpisane pogodbe o bistveno večjih poslih, med drugim o izvozu plina in soje.

Kitajska je po Japonski in Južni Koreji tretja postaja na Trumpovi turneji. Do konca sledita še Vietnam in Filipini.

