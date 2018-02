Zakonca Clooney: "Od protestov, kot je ta, so odvisna življenja najinih otrok"

Protestnike so podprli tudi številni zvezdniki

21. februar 2018 ob 10:07

Washington - MMC RTV SLO

Na tragično streljanje na floridski srednji šoli so se odzvali tudi številni zvezdniki. Nekateri so na družbenih omrežjih svojcem izrekli sožalje, drugi pa so se odločili za aktivnejšo podporo vsem, ki se borijo za večjo omejevanje dostopa do orožja.

Dijaki, ki so v sredo preživeli strelski pokol na floridski šoli, so na shodu pozvali k omejevanju dostopa do orožja in napovedali nove proteste, ki se bodo odvijali pod imenom "Korakamo za svoja življenja". Proteste v sodelovanju z neprofitno organizacijo Everytown for Gun Safety organizira pet dijakov, ki so preživeli sredno streljanje.

Med zvezdniki sta jih prva podprla George in Amal Clooney, ki bosta gibanju donirala 500.000 dolarjev, protestu pa se bosta celo pridružila. "Tudi najina družina bo 24. marca na protestu. Tej neverjetni generaciji mladih z vseh delov države želiva stati ob strani in jim izkazati podporo. V imenu najinih otrok Elle in Alexandra pa bova donirala 500.000 dolarjev, s katerimi lahko poravnajo stroške organizacije protesta. Tudi življenja najinih otrok so odvisna od protestov, kot je ta," je še dodal Clooney.

Slavni odprli denarnico

Protesta se bo udeležil tudi ameriški poslovnež Jeffrez Katzenberg, 500.000 dolarjev pa bosta donirala režiser Steven Spielberg in Oprah Winfrey, poročajo ameriški mediji.

Winfreyjeva je na družbenem omrežje zapisala: "George in Amal, z vama se popolnoma strinjam. Tudi sama bom pomagala in prispevala 500.000 dolarjev. Mladi ljudje, ki so spodbudili proteste, me spominjajo na borce za pravice iz 60. let, ki so se izpostavili in rekli 'dovolj imamo in čas je, da nas slišijo!'"

George and Amal, I couldn’t agree with you more. I am joining forces with you and will match your $500,000 donation to ‘March For Our Lives.’ These inspiring young people remind me of the Freedom Riders of the 60s who also said we’ve had ENOUGH and our voices will be heard. — Oprah Winfrey (@Oprah) February 20, 2018

K. Ši.