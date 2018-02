Dijaki, preživeli strelski napad na Floridi, pozivajo k omejevanju dostopa do orožja

Ljubitelji orožja ne popuščajo

18. februar 2018 ob 15:08

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Dijaki, ki so preživeli strelski pokol na floridski šoli v sredo, v katerem je umrlo 17 ljudi, so na shodu jezni pozvali k omejevanju dostopa do orožja. Medtem pa podporniki orožja trdijo, da se za pokole ne da okriviti orožja.

Sredin strelski pohod na šoli v Parklandu, ki ga je zakrivil 19-letni nekdanji dijak Nikolas Cruz, je v ZDA spet razvnel razpravo o pravici do orožja. Cruz je namreč polavtomatsko puško AR-15 kupil povsem zakonito od prodajalca z dovoljenjem za prodajo tovrstnega orožja.

Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru dan po napadu na Floridi izpostavil vprašanje duševnega zdravja kot glavni razlog za pokol, orožja pa ni omenil. Protestniki na shodu proti tako preprostemu dostopu do strelnega orožja njegovo izjavo zavračajo in opozarjajo, Cruz "ne bi poškodoval toliko dijakov z nožem".

18-letna Emma Gonzalez je kritizirala Trumpa zaradi preklica ukrepa iz časa njegovega predhodnika Baracka Obame, ki je zahteval dodatne preglede kupcev orožja z zgodovino težav z duševnim zdravjem. Napadla je tudi ameriško orožarsko zvezo (NRA), ki ostro nasprotuje kakršnim koli dodatnim zakonskim omejitvam pri nakupu orožja, ter politike v kongresu, ki prejemajo finančno podporo te organizacije.

Ryan Deitsch, 18-letnik, ki je bil med tistimi, ki se je na šoli v sredo skrival pred strelcem, je tudi pozval k ukrepom na področju zakonodaje. "Najmanj, kar lahko naredijo poslanci, je, da glasujejo glede nečesa," je dejal in dodal: "Kaj je najhujše, kar se lahko zgodi?".

Nekaj deset kilometrov stran sejem orožja

Shod preživelih zadnji strelski pohod je potekal ob istem času kot sejem, na katerem prodajajo orožje, 64 kilometrov stran. Na sejmu, ki je potekal kljub pozivom, da se ga preklilče, je bilo razstavljenih za več kot pet milijonov pištol, pušk in dodatne opreme, so sporočili organizatorji. Med puškami so tudi jurišne puške.



Med udeleženci sejma je bil tudi 29-letni Joe Arrington, nekdanji policist, ki je prišel s svojo hčerko. Dejal je, da je potrebno dodatno preverjanje kupcev orožja, a da večja regulativa na tem področju ne bi ustavila napadalca v Parklandu. Zakoni ne bi pomagali, je dejal Arrington, ki pa je izpostavil, da "številne agencije svojega dela niso opravile, kot bi morale."

Med agencijami, na katere letijo kritike, je Zvezni preiskovalni urad FBI, ki je priznal, da niso ustrezno reagirali na opozorila glede Cruzovih namer že v začetku leta. FBI je bil izrecno opozorjen, da bi lahko Cruz izvedel strelski pohod na šoli.

Na sejem orožja je prišel tudi 30-letni Adolfo David Ginarte, ki je dejal, da je "neameriško" pozivati k preklicu sejma po napadu. "Dejstvom je vseeno za tvoj čustva," je dejal. "Stvari se bodo zgodile. Življenje gre naprej. In kaj potem, če sem užaljen zaradi filma. To se ni zgodilo prvič in na žalost se ni zgodilo zadnjič," je še dejal.

B. V.