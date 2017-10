Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Svetila izdelujejo iz zavrženih vinskih sodov pa tudi steklenic za vino in "šnopc". Foto: ŠtokWenzel O imenu: Hiša, kjer živimo, je nadstropna hiša, takšnih je bilo nekoč zelo malo na deželi. Domačini še danes rečejo, kjer so Wenzli doma, tam v tistem štoku (nadstropju, op. a.). V imenu smo združili staro viničarijo in Wenzel kot družino. Foto: ŠtokWenzel Starine imam rad od nekdaj, sem sodi tudi stara vinarska oprema, škoda se mi je zdelo, da jo vržejo stran in zažgejo, začel sem razmišljati, kako bi jo ponovno uporabili ... Dodaj v

Iz sodov nastanejo luči - Ritoznojčan obuja dediščino vinarstva

ŠtokWenzel vdihne novo življenje zavrženim sodom

26. oktober 2017 ob 13:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Da stari vinski sodi ne bi končali na kurišču, skrbi Ritoznojčan Aleš Wenzel, ki iz njih izdeluje pohištvo in opremo pa tudi modne dodatke.

Blagovna znamka ŠtokWenzel, ki se je prvič predstavila pred tremi leti, se pri svojem ustvarjanju drži vodila "Oživljamo dediščino vinarstva". To počnejo tako, da starim zavrženim sodom vdihnejo novo življenje.

Najprej so izdelali stoječo lučko, ki dom Wenzlovih krasi še danes, svetila različnih oblik pa krasijo zdaj številne restavracije, lokale, hotele, vinske kleti domačih in tujih vinarjev. Z leti so ponudbo dopolnjevali, nastali so kuhinjski dodatki (leseni pladnji, vilice), modni dodatki (sončna očala in metuljčki), stojala za vina, pa tudi prav poseben žar ...

Aleš, ki mu pri ustvarjanju pomaga tudi žena Mojca, se je veščin izdelovanja naučil sam. Ideja je počasi zorela, prvič so se predstavili pred tremi leti na celjskem obrtnem sejmu, danes pa je predstavljanje na vinskih sejmih doma in v tujini del vsakdana.

Gre za dolgotrajen proces, potrdi Aleš, ki je združil konjiček, je ljubitelj starin od malih nog, in ljubezen do vinarstva. Delo se začne že na terenu, ko gre po sode. "Sodi, ki jih dobim, kupim, niso več uporabni za vino, a to še ne pomeni, da so za stran, za kurjenje. Dokler ni les črviv, sodi so po navadi iz hrasta, se da to uporabiti." Potem ko sode pripelje domov, jih je treba očistiti, saj so velikokrat zelo umazani, polni vinskega kamna. Nato sledijo razrez, ročno brušenje, vrtanje, sestavljanje ... Zadevo je pred tem treba tudi skicirati, se domisliti, v kakšen izdelek vinski sod preobraziti.

Odziv ljudi je odličen: "Tisti, ki so mu izdelki všeč, začutijo in vidijo, da je zadeva drugačna." Na tržišču je opazil že kakšen izdelek iz vinskih sodov, a so ti bolj rustikalni: "Zadevi sem sam pristopil drugače. Razrežem in dobim bolj fine, tanjše dele, iz katerih sestavim izdelke."

Dobrote Ritoznoja na enem mestu

A luči izdeluje tudi iz starih vinskih steklenic, ves material najde v vinskem svetu. Ravno vinogradi, med katerimi živi družina Wenzel, v hiši, stari 327 let, so navdihnili nastanek blagovne znamke ŠtokWenzel: "Življenje med vinogradi mi je dalo misliti, kako se v to okolico vključiti." To mu uspeva, kmalu pa bo svojo dejavnost le še dopolnil, vzpostavil bo turistično točko v svoji hiši: "Čakamo na odobritev projekta za obnovo stare kleti, kamor bomo postavili razstavni prostor za izdelke, obiskovalci pa bodo lahko tudi poskusili izdelke okoliških vinarjev in druge kulinarične dobrote s kmetij."

Dolores Subotić