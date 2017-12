Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dom v središču Ljubljane je nastal z združitvijo dveh manjših bivalnih enot v večje stanovanje. Foto: Primož Boršič Stanovanje bi na tej točki lahko opisali kot šolski minimalizem, pod površino pa je v resnici vse prej kot to: namreč, domovanje navdušenca nad IT tehnologijo je - po pričakovanjih - prepredeno s pametnimi inštalacijami. Foto: Primož Boršič

Video: Ultrapametno stanovanje v Ljubljani

Kot iz znanstvene fantastike

3. december 2017 ob 15:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Elegantno stanovanje, kjer se zdi, da je prav vsak kos opreme izdelan po meri ali pa je produkt priznanih oblikovalcev, je dom inženirja računalništva. V opremljanje svojega stanovanja je bil tesno vključen, in skozi celoten proces projektiranja sodeloval z arhitektom Primožem Boršičem. Skupaj sta ustvarila pametni dom, ki mu pri nas skoraj ni para.

Dom v središču Ljubljane je nastal z združitvijo dveh manjših bivalnih enot v večje stanovanje. Le-to poleg dveh spalnic vsebuje še wellness sobo, domačo pisarno in velik bivalni prostor, ki zavzema skoraj polovico celotne kvadrature stanovanja. Zaznamujejo ga bele sijajne površine, ki že nakazujejo znanstveno-fantastične odlike domovanja, totalno belino pa kot lajtmotiv tu in tam preseka topel les. Stanovanje bi na tej točki lahko opisali kot šolski minimalizem, pod površino pa je v resnici vse prej kot to: namreč, domovanje navdušenca nad IT tehnologijo je - po pričakovanjih - prepredeno s pametnimi inštalacijami.

Samodejno zaznavanje, odzivanje in razvajanje

Kot pravzaprav najmanj presentljivo se nam zdi to, da lahko glasovno upravljamo s svetili in zvočniki; to, da pomivalni stroj sam presodi, kdaj je čas za nakup novih tablet za pomivanje posode; ali pa to, da stanovanje med našim dopustom simulira bivanje in se morebitnim vlomom izogne z avtomatskim uravnavanjem senčil in svetil.

Kot bolj presenetljivo – ali pa vsaj nadstandardno – pa, da stanovanje preko številnih senzorjev prisotnosti ve, kdaj smo ga zapustili in takrat ugasne luči, se aktivno prezrači in vključi robotski sesalec. Ali pa to, da nam ogledalo vsako jutro med umivanjem zob prikaže tedensko vremensko napoved, izpiše aktualne novice oziroma predvaja najnovejše fotografije z Instagrama. Pametna hiša namesto nas odpre radiator in izračuna, če je bolj smiselno ogrevati s klimo ali talnim gretjem; prižge luč, ko zunaj pade mrak; ter prezrači, ko se povišata ravni ogljikovega dioksida in vlage. Vse to povsem samodejno – brez pritiska enega samega gumba oziroma nadzora preko aplikacij.

Tudi razvoj projekta je bil visokotehnološki: v arhitekturnem biroju P PLUS so za vsako fazo projekta razvili sferične renderje, v katere je naročnik lahko virtualno vstopil in s svojimi pripombami pomembno prispeval k personalizaciji bodočega doma.

Alja Košir, Ambienti

