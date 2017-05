Foto: Melania Trump na turneji v tujini navdušila z izbiro oblačil

Zelo premišljen izbor oblačil

27. maj 2017 ob 21:20

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania sta sklenila prvo turnejo v tujini. Melania je tuje medije navdušila s preudarno izbiro oblačil, ki jo nekateri označujejo kar z "modno diplomacijo".

Britanski The Telegraph, ki jo je laskavo poimenoval "Jackie Kennedy na steroidih", je zapisal, da je na tokratnem potovanju popolnoma zasenčila svojega moža. In res je bilo že od pristanka v Savdski Arabiji jasno, da je ameriška prva dama natančno premislila, katera oblačila bo nosila v posameznih državah.

V Savdski Arabiji je nosila črni kombinezon Stelle McCartney, ki je podoben tradicionalnemu oblačilu žensk na tem območju, medtem ko je v Izrael vstopila v kostimu bele barve. Ta je v judovski kulturi simbol nedolžnosti in miru.

V Bruslju se je odločila za oblačila belgijskega oblikovalca, v Italiji (tako v Rimu kot na Siciliji) pa za Dolce & Gabbano. Ko se je srečala s papežem Frančiškom, je v skladu s tradicijo nosila črno obleko in črn čipkast pajčolan. V Bruslju je za srečanje s kraljem in kraljico izbrala plašč in obleko, pod katera se je podpisal Michael Kors.

Kot piše CNN, se Melania javnemu nastopanju za zdaj morda res še izogiba, je pa za komunikacijo z državami, ki jih obišče, spretno izbrala modo.

Več modnih utrinkov si lahko ogledate v spodnji galeriji.

