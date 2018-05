Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Lea Sirk je Sloveniji priborila nov nastop v finalu izbora za pesem Evrovizije. Foto: David Lotrič Sanja Ilić & Balkanika veljajo za eno izmed najbolj razpoloženih delegacij na letošnji Evroviziji. Foto: David Lotrič Med bolj razočaranimi delegacijami so bili Maltežani, ki so podobno kot pretekla leta veliko vložili v promocijo. Njihova predstavnica Christabelle je priletela celo v Ljubljano za nastop v oddaji Vikend paket. Foto: David Lotrič Alexander Rybak ostaja v igri, da dvakrat odnese domov zmago na Evroviziji. Foto: David Lotrič Dodaj v

Foto in video: Poleg Lee bučno slavje Srbije in razburjen Nizozemec

Utrinki z drugega evrovizijskega predizbora

11. maj 2018 ob 10:21

Lizbona - MMC RTV SLO

Medtem ko je Lea Sirk spisala še eno uspešno poglavje sodelovanja Slovenije na izboru za pesem Evrovizije, so se ob njej veselili še predstavniki Ukrajine, Švedske, Madžarske, Avstralije, Nizozemske, Moldavije, Danske, Norveške in Srbije.

Prav srbska delegacija je v drugem predizboru kraljevala tako na odru (po svojem nastopu so prejeli velik aplavz v dvorani) kot v garderobi, kjer so s petjem in dobro voljo ves čas opozarjali nase. Člani zasedbe Sanja Ilić in Balkanika so vse stavili na združitev elementov tradicionalnih in modernih zvokov, ki so se izkazali za dobitne. Po pričakovanjih sta se jim tam pridružila predstavnik Švedske Benjamin Ingrosso in predstavnik Danske Rasmussen.

V finale Evrovizije sta se uvrstila dva povratnika Nizozemec Waylon in Norvežan beloruskih korenin Alexander Rybak. Waylon je po drugi strani Nizozemski leta 2014 kot član dua The Common Linnets priboril drugo mesto. Tega so tako kot pred štirimi leti znova razglasili kot zadnjega za finalista. "Ostanite zvesti svoji obrti. Delajte to, kar čutite. Imate pravico, da vsaj enkrat poskusite po svoje. In morate poskusiti. To je vse, kar lahko. To imate v svojem srcu in duši. In stojte za tem. Ne ozirajte se na to, kar drugi pravijo. Mojo pesem so napisali Rus, Američan in Nizozemec. Moji plesalci prihajajo iz Konga. Združujem svetove," je poudaril na tiskovni konferenci Waylon. Hkrati pa je Nizozemec tudi komentiral neprimerne komentarje, ki so se pojavili na spletu od njegovega nastopa na prvi vaji. "Stvari, ki sem jih prebral na spletu o plesalcih in o odrskem nastopu ... Nekateri ljudje bi se morali j*** sramovati samih sebe. Res," je dejal razburjeni Nizozemec.

Rybak, ki je Norveški leta 2009 že priboril zmago, je postal tudi edini up držav na vzhodu Evrope, kot sta Belorusija (od koder segajo njegove korenine) in Rusija, ki sta letos izpadli že v predizboru. 31-letni Reybak je ob tem podatku zgolj diplomatsko odvrnil, da se veseli glasov iz vseh delov Evrope. A v oči vseeno bode izpad velesile, kot je Rusija, toda nastop Julie Samojlove preprosto ni prepričal Evrope.

Dogajanje iz zakulisja Evrovizije lahko spremljate na MMC-jevih družbenih omrežjih Instagram in Facebook. Ter tudi na valovih Vala 202 in dnevnoinformativnih oddajah Televizije Slovenija.

A Rusi vseeno niso ostali čisto brez svojih predstavnikov. Philipp Kirkorov, sicer Rus z bolgarskimi koreninami, se podpisuje kot avtor glasbe moldavskih predstavnikov DoDeRoS, ki so se od svojih predhodnikov naučili, da je saksofon magnet za evrovizijske glasove. Kirkorov je Rusijo zastopal leta 1995 na izboru v Dublinu s pesmijo Kolybelnaya dlya vulkana in na koncu pristal na 17. mestu. Nato pa se je na Evrovizijo vračal kot avtor, med drugim je tako ustvarjal pesmi beloruskega predstavnika Dmitryja Kolduna leta 2007, ukrajinske predstavnice Ani Lorak leta 2008, ruskih sester dvojčic Tolmačovi leta 2014 in Sergeya Lazareva pred dvema letoma.

Posebno zgodbo je spisala predstavnica Avstralije, Jessica Mauboy. Leta 2014 se je že predstavila evrovizijski javnosti, ko je predstavljala svojo državo v Köbenhavnu – toda takrat Avstralija še ni bila del tekmovanja (to je postala leta 2015). Mauboyeva je pela zgolj v šov programu. Hkrati pa je skupaj s Sirkovo sinoči zaključevala kvote izvajalk, ki se jim je uspelo uvrstiti iz drugega predizbora v finale.

Da pa je letos še bolj kot pretekla leta nagrajena drugačnost in drznost, so poleg Sirkove pokazali tudi madžarski rokerji AWS in predstavnik Ukrajine Melovin, ki so za mnoge presenečenje drugega predizbora - kar se tiče uvrstitve v finale.

Več utrinkov z včerajšnjega dogajanja v zaodrju pa si lahko pogledate spodaj.

Klavdija Kopina, foto: David Lotrič