McCartney: "George Harrison, skupaj smo ustvarili čudovite spomine"

Član britanske glasbene skupine bi danes praznoval 75. rojstni dan

25. februar 2018 ob 22:20

London - MMC RTV SLO

Ob rojstnem dnevu pokojnega Georgea Harrisona, člana skupine The Beatles, se je nanj spomnil Paul McCartney. Tudi McCartney je ustvarjal v tej legendarni zasedbi.

McCartney je s krajšo žalno slovesnostjo priljubljenega britanskega pevca in kitarista počastil v družbi Harrisonove žene Olivie in sina Dhanija. Danes bi namreč Harrison praznoval svoj 75. rojstni dan. Ob tej priložnosti je McCartney na družbeno omrežje Twitter zapisal: "Vse najboljše, Georgie. Skupaj smo ustvarili čudovite spomine."

Harrison je bolehal za rakom in umrl leta 2001, ko je bil star le 58 let. Ob rojstnem dnevu pa sta javnost pozdravila tudi njegova žena Olivia Harrison in sin Dhani. Oboževalce sta na Twitterju pozvala, naj se tudi oni glasbene ikone spomnijo ob poslušanju uspešnice Isn't It a Pity s koncerta Billyja Prestona in Erica Claptona, ki sta ga izvedla leta 2002 in se tako poklonila Harrisonu, poročajo ameriški mediji.

Čeprav sta večino pesmi legendarne glasbene skupine The Beatles napisala člana skupine John Lennon in Paul McCartney, je tudi Harrison k uspehu skupine ogromno prispeval. Ustvaril je namreč dve izmed njihovih največjih uspešnic - While My Guitar Gently Weeps in Something. Zadnjo je napisal za svojo takratno ženo Pattie Boyd.

Happy Birthday Georgie. Wonderful memories. pic.twitter.com/JklMJ79Zeo — Paul McCartney (@PaulMcCartney) February 25, 2018

K. Ši.