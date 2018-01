Meghan Markle: Tudi princ Harry je feminist

Par na prvem uradnem obisku Walesa

19. januar 2018 ob 10:39

London - MMC RTV SLO

Ljubitelj ragbija, mož s smislom za humor, nekdanji pripadnik britanske vojske, dobrodelnež in po novem - če vprašate njegovo zaročenko Meghan Markle - je princ Harry tudi feminist.

Marklova in njen zaročenec se mudita na prvem uradnem obisku Walesa, kjer sta si vzela čas za svoje podpornike, ki so čakali zgolj na stisk roke več ur. Med drugim so se njune poti po poročanju britanskega Telegrapha križale tudi s 23-letno podpornico Jessico Phillips, ki je pohvalila Marklovo zaradi njenega podpiranja enakopravnosti med spoloma.

"Bila je zelo ljubezniva. Dejala sem ji, kako lepo je, da ima britanska kraljeva družina v svojem krogu feministko," je razlagala Phillipsova, na kar ji je Marklova odvrnila: "Tudi on je feminist."

Pretekli teden sta se ustavila na radijski postaji v Brittonu, kjer se je Harry z mladim didžejem pogovarjal o enakopravnosti med spoloma: "Moški imamo nalogo, da svojo vlogo izpolnimo, drugače ne bo šlo," je izjavil 33-letni princ. Obiskala sta tudi eno izmed tamkajšnjih plesnih šol.

Princ Harry in Meghan Markle bosta pred oltar stopila 19. maja letos, poroka pa bo v kapeli svetega Jurija v Windsorskem gradu.

Nekaj utrinkov z njunega obiska Wales si lahko pogledate spodaj.

K. K.