Načrt Luke Dončića v ZDA: zmenek z Jennifer Aniston

Promocijski video pred naborom

20. junij 2018 ob 09:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Luko Dončića vse bolj spoznavajo tudi čez lužo. V promocijskem videoposnetku pred naborom za Ligo NBA je malo za šalo, malo za res razkril svoje načrte za prvih pet let med najboljšimi košarkarji na svetu.

V pogovoru za portal Bleacher Report je duhovito nanizal svoje načrte - morda pa je v njih tudi zrno resnice. V prvi sezoni si želi postati najboljši novinec v ligi, zabiti koš čez latvijskega velikana, 221 centimetrov visokega Kristapsa Porzingisa in postati "kralj New Yorka".

Druga sezona: skrbeti za najbližje, začeti posel v Ljubljani, dobiti svojo kolekcijo čevljev ter priti v končnico. Lukovi cilji za tretjo sezono med najboljšimi so še bolj zabavni - kupiti "avto ali dva", a ne katerega koli. Dončić ima ogledan model porsche 911, za katerega je rekel, da je to njegov "sanjski avto iz otroštva", nato pa še kakšnega z oznako McLaren in Lamborghini.



Resno - tiger?

To še ni vse. Želi se pojaviti v kakšni izmed pesmi raperja Drakea in poskusiti dobiti zmenek z igralko Jennifer Aniston. "Slišal sem, da je zdaj samska. Videti je prijetna, všeč mi je," v posnetku in intervjuju doda najstnik, ki so mu nekateri ameriški mediji dali naziv "Wonderboy" (Čudežni deček). Luka ima prav - slavna igralka se je septembra ločila od igralskega kolega Justina Therouxa, od takrat pa je ne povezujejo z nikomer. Anistonova je sicer od slovenskega košarkarskega zvezdnika starejša kar 30 let.

V četrti sezoni želi Dončić "trenirati z najboljšimi" in postati najkoristnejši igralec lige, v peti sezoni pa želi kronati vse delo z osvojitvijo NBA-jevskega prstana in naslova najboljše ekipe. "Vse se vrti okoli prstana, seveda," je dodal.

Ves posnetek je verjetno bolj kot ne šala, a nekaj je Luki treba priznati - že zdaj ve, na kakšen način in s kakšnimi besedami opozoriti nase medije. V šaljivem pogovoru za omenjeni portal je košarkar, ki ima na levi roki vtetoviranega tigra, še dejal, da si želi ob prihodu v ZDA kupiti tigra. "Všeč so mi tigri. Večkrat sem že rekel: 'Če bom šel v ZDA, si bom kupil tigra - kot Mike Tyson.'" Njegov predstavnik za medije je ob tem le dvignil obrvi ...

A. P. J.